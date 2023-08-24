"Днепр-1" вдевятером отстоял ничью против "Спартака": видео и фото лучших моментов

Красная карточка Сарапию. Фото: "Днепр-1"

В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций украинский "Днепр-1" сыграл со "Спартаком" из Трнавы. Руководил украинским клубом тренер вратарей Валерий Городов.

Завершилась игра ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что перед матчем ушел в отставку главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер. Его планируют заменить на одного из молодых испанских тренеров, с которыми сейчас идут переговоры.

"Днепр-1" сохранил шансы пройти дальше

"Спартак Трнава" — "Днепр-1" — 1:1

Голы: Офори, 56 — Пихаленок, 67 (пен.)

"Спартак" Трнава: Такач — Коштрна, Штетина, Коша, Микович — Буката (Осени, 46), Зелькович, Прохазка (Штефаник, 46) — Офори, Джуричин (Ристовские, 46), Даниэл.

"Днепр-1": Кинарейкин — Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец — Леднев (Филиппов, 71), Пихаленок (Горин, 87), Рубчинский (Когут, 59), Горбунов (Каплиенко, 59) — Гуцуляк.

Предупреждения: Даниэл, Буката, Офори, Осени — Сваток, Рубчинский, Когут

Удаления: Сарапий, 9, Когут, 88.

После отставки Кучера команду на один матч возглавил ветеран клуба Городов. Казалось, что такие потряение в коллективе должны взбудоражить команду и они должны захотеть победить нового соперника. На самом деле, может так и было, но все испортил Эдуард Сарапий. Уже на 9-й минуте защитник завалил выбегавшего на ворота соперника. Сначала судья дал ему желтую, а после ВАР футболиста удалили с поля за фол последней надежды.

Арбитр просмотрел ВАР в моменте с красной карточкой Сарапия. Фото: "Днепр-1"

После красной карточки "Днепр-1" ушел в защиту и изредка шел в атаку. Во втором тайме хозяевам удалось забить курьезный гол. Офори на 56-й минуте пробил низом с правого фланга штрафной и попал в ногу Горбунову, от которой мяч полетел под перекладину —1:0.

"Спартак" открыл счет. Фото: "Днепр-1"

Однако через 10 минут защитник "Спартака" сбил в своей штрафной Алексея Гуцуляка — пенальти. С 11-метров Александр Пихаленок обыграл голкипера.

Фол на Гуцуляке и пенальти. Фото: "Днепр-1"

Пихаленок забил с 11 метровой отметки. Фото: "Днепр-1"

На 88-й минуте за придуманный судьей фол вторую желтую карточку заработал Игорь Когут. Затем команда ушла в глухую оборону.

Когут получил красную карточку. Фото: "Днепр-1"

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