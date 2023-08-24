"Дніпро-1" вдев'ятьох відстояв нічию проти "Спартака": відео та фото кращих моментів

Червона картка Сарапія. Фото: "Дніпро-1"

У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій український "Дніпро-1" зіграв зі "Спартаком" із Трнави. Керував українським клубом тренер воротарів Валерій Городов.

Завершилася гра нічиєї 1:1, повідомив портал Новини LIVE.

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Зазначимо, що перед матчем пішов у відставку головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер. Його планують замінити на одного із молодих іспанських тренерів, з якими зараз йдуть переговори.

"Дніпро-1" зберіг шанси пройти далі

"Спартак Трнава" — "Дніпро-1" — 1:1

Голи: Офорі, 56 — Піхальонок, 67 (пен.)

"Спартак" Трнава: Такач — Коштрна, Штетіна, Коша, Мікович — Буката (Осени, 46), Зелькович, Прохазка (Штефаник, 46) — Офорі, Джуричин (Рістовські, 46), Даніел.

"Дніпро-1": Кінарейкін — Мірошниченко, Сваток, Сарапій, Кравець — Леднєв (Філіппов, 71), Піхальонок (Горін, 87), Рубчинський (Когут, 59), Горбунов (Каплієнко, 59) — Гуцуляк.

Попередження: Даніел, Буката, Офорі, Осені — Сваток, Рубчинський, Когут

Вилучення: Сарапій, 9, Когут, 88.

Після відставки Кучера команду на один матч очолив ветеран клубу Городов. Здавалося, що такі потрясіння в колективі мають схвилювати команду і вони повинні захотіти перемогти нового суперника. Насправді, може, так і було, але все зіпсував Едуард Сарапій. Вже на 9-й хвилині захисник завалив суперника, що вибігав на ворота. Спочатку суддя дав йому жовту, а після ВАР футболіста вилучили з поля за фол останньої надії.

Арбітр переглянув ВАР у моменті із червоною карткою Сарапія. Фото: "Дніпро-1"

Після червоної картки "Дніпро-1" пішов у захист й зрідка йшов в атаку. У другому таймі господарям вдалося забити курйозний гол. Офорі на 56-й хвилині пробив низом з правого флангу штрафного майданчика і влучив у ногу Горбунову, від якої м'яч полетів під поперечину — 1:0.

"Спартак" відкрив рахунок. Фото: "Дніпро-1"

Проте за 10 хвилин захисник "Спартака" збив у своєму штрафному Олексія Гуцуляка — пенальті. З 11-метрів Олександр Піхальонок обіграв голкіпера.

Фол на Гуцуляк і пенальті. Фото: "Дніпро-1"

Піхальонок забив з 11 метрової позначки. Фото: "Дніпро-1"

На 88-й хвилині за придуманий суддею фол другу жовту картку отримав Ігор Когут. Потім команда пішла у глуху оборону.

Когут отримав червону картку. Фото: "Дніпро-1"

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