В "Днепре-1" футболисты поголовно серьезно травмируются перед важным матчем

Разминка украинской команды в Словакии. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Команда "Днепр-1" осталась без нескольких важных футболистов накануне поединка Лиги Конференций против "Спартака" из Трнавы. В Словакии не выйдут на поле как минимум четыре игрока украинского клуба.

В "Днепре-1" оказалось много травмированных футболистов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Игроки на тренировке. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Кто из футболистов "Днепра-1" пропустит матч?

Известно, что на поле в Словакии не смогут выйти как минимум голкипер Евгений Волынец, защитник Владимир Адамюк, хавбеки Доминго Бланко и Максим Третьяков. Все они травмированы. Нападающий Маркос Андре не заявлен на еврокубки и не поможет украинской команде в игре против "Спартака".

Но не обошлось и без хороших новостей. Универсальный игрок Денис Мирошниченко восстановился после мышечной травмы, из-за которой он пропустил оба поединка со "Славией" в Лиги Европы.

Поединок "Спартак" (Словакия) — "Днепр-1" (Украина) пройдет в среду, 23 августа, в Кошице. Начало противостояния запланировано на 19:30 по киевскому времени. Ответный матч состоится через неделю.

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