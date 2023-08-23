У "Дніпрі-1" футболісти поголовно серйозно травмуються перед важливим матчем

Розминка української команди у Словаччині. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Команда "Дніпро-1" залишилася без кількох важливих футболістів напередодні поєдинку Ліги Конференцій проти "Спартака" із Трнави. У Словаччині не вийдуть на поле як мінімум чотири гравці українського клубу.

У "Дніпрі-1" виявилося багато травмованих футболістів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Гравці на тренуванні. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Хто із футболістів "Дніпра-1" пропустить матч?

Відомо, що на поле у Словаччині не зможуть вийти щонайменше голкіпер Євген Волинець, захисник Володимир Адамюк, хавбеки Домінго Бланко та Максим Третьяков. Усі вони травмовані. Нападник Маркос Андре не заявлений на єврокубки та не допоможе українській команді у грі проти "Спартака".

Але не обійшлося і без добрих новин. Універсальний гравець Денис Мірошниченко відновився після м'язової травми, через яку він пропустив обидва поєдинки зі "Славією" до Ліги Європи.

Поєдинок "Спартак" (Словаччина) - "Дніпро-1" (Україна) пройде в середу, 23 серпня, у Кошиці. Початок протистояння запланований на 19:30 за київським часом. Матч у відповідь відбудеться за тиждень.

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