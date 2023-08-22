"Дніпро-1" залишить один із найкращих гравців: закордонний клуб домовився про трансфер
"Дніпро-1" після втрати головної зірки Артема Довбика може втратити ще одного з лідерів. До того ж у команди незабаром буде новий тренер.
Півзахисник "Дніпра-1" Домінго Бланко може перейти до "Індепендієнте", повідомив портал OLE.
Чутки про бажання Бланко повернутися до Аргентини чи перейти до іншого європейського клубу були ще минулого сезону, але клубу вдалося його зберегти.
Легенда футболу особисто зацікавлений у Бланко
Новий головний тренер "Індепендьєнте" Карлос Тевес, якого всі пам'ятають як легендарного гравця збірної Аргентини, зацікавлений у посиленні команди. Саме він став ініціатором повернення Бланко до Аргентини.
Джерела в клубі вже повідомили, що Бланко та "Індепендієнте" домовилися про особистий контракт. Наразі потрібно зрозуміти, як аргентинці збираються повернути 28-річного футболіста, у якого чинний контракт із "Дніпром-1" до літа 2025 року.
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість футболіста у 2 млн євро.
У поточному сезоні Бланко має один гол у п'яти матчах. Наразі у футболіста пошкодження, через яке він пропустив ігри зі "Славією" та "Оболонню".
2022 року Бланко перейшов з "Індепендьенте" до "Дніпра-1" на правах вільного агента.
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