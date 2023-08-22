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"Дніпро-1" залишить один із найкращих гравців: закордонний клуб домовився про трансфер

22 серпня 2023 11:37
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Агабекян Карен
редактор
"Дніпро-1" залишить один із найкращих гравців: закордонний клуб домовився про трансфер
Бланко після голу. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Дніпро-1" після втрати головної зірки Артема Довбика може втратити ще одного з лідерів. До того ж у команди незабаром буде новий тренер.

Півзахисник "Дніпра-1" Домінго Бланко може перейти до "Індепендієнте", повідомив портал OLE.

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Чутки про бажання Бланко повернутися до Аргентини чи перейти до іншого європейського клубу були ще минулого сезону, але клубу вдалося його зберегти.

Легенда футболу особисто зацікавлений у Бланко

Новий головний тренер "Індепендьєнте" Карлос Тевес, якого всі пам'ятають як легендарного гравця збірної Аргентини, зацікавлений у посиленні команди. Саме він став ініціатором повернення Бланко до Аргентини.

Джерела в клубі вже повідомили, що Бланко та "Індепендієнте" домовилися про особистий контракт. Наразі потрібно зрозуміти, як аргентинці збираються повернути 28-річного футболіста, у якого чинний контракт із "Дніпром-1" до літа 2025 року.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість футболіста у 2 млн євро.

У поточному сезоні Бланко має один гол у п'яти матчах. Наразі у футболіста пошкодження, через яке він пропустив ігри зі "Славією" та "Оболонню".

2022 року Бланко перейшов з "Індепендьенте" до "Дніпра-1" на правах вільного агента.

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