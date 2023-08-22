"Днепр-1" покинет один из лучших игроков: зарубежный клуб договорился о трансфере

Бланко после гола. Фото: "Днепр-1"

"Днепр-1" после потери главной звезды Артема Довбика может лишиться еще одного из лидеров. К тому же у команды вскоре будет новый тренер.

Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко может перейти в "Индепендьенте", сообщил портал OLE.

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Слухи о желании Бланко вернуться в Аргентину или перейти в другой европейский клуб были еще в прошлом сезоне, но клубу удалось его сохранить.

Легенда футбола лично заинтересован в Бланко

Новый главный тренер "Индепендьенте" Карлос Тевес, которого все помнят как легендарного игрока сборной Аргентины, заинтересован в усилении команды. Именно он стал инициаторов возвращения Бланко в Аргентину.

Источники в клубе уже сообщили, что Бланко и "Индепендьенте" договорились о личном контракте. Сейчас нужно понять, как аргентинцы собираются вернуть 28-летнего футболиста, у которого действующий контракт с "Днепром-1" до лета 2025 года.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость футболиста в 2 млн евро.

В текущем сезоне у Бланко один гол в пяти матчах. Сейчас у футболиста повреждение, из-за которого он пропустил матчи со "Славией" и "Оболонью".

В 2022 году Бланко перешел из "Индепендьенте" в "Днепр-1" на правах свободного агента.

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