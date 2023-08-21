"Днепр-1" ведет переговоры с несколькими испанскими тренерами

Гонсало Гарсия Гарсия лишь один из кандидатов. Фото: "Твенте"

"Днепр-1" не рассматривает только одного кандидата на должность главного тренера. Но все они испанские специалисты.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

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Испанцы в приоритете

По словам источника, на смену Кучеру рассматривают сразу несколько молодых испанских специалистов.

На первый матч плей-офф Лиги конференций против "Спартака" из Трнавы команду выведет тренер вратарей Валерий Городов, а новый главный тренер примет команду перед ответной игрой.

"На ответный матч против "Спартака" будет назначен новый специалист. Кто это будет? Сейчас ведутся переговоры с несколькими испанцами, молодыми испанцами с хорошим образованием, хорошими дипломами, возможно, имеющими определенные перспективы. Я думаю, что один из них, скорее всего, и возглавит "Днепр-1", — сказал Цыганик.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов является 39-летний испанец Гонсало Гарсия Гарсия, ранее тренировавший "Твенте".

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