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"Днепр-1" ведет переговоры с несколькими испанскими тренерами

21 августа 2023 21:43
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Агабекян Карен
редактор
"Днепр-1" ведет переговоры с несколькими испанскими тренерами
Гонсало Гарсия Гарсия лишь один из кандидатов. Фото: "Твенте"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Днепр-1" не рассматривает только одного кандидата на должность главного тренера. Но все они испанские специалисты.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

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Испанцы в приоритете

По словам источника, на смену Кучеру рассматривают сразу несколько молодых испанских специалистов.

На первый матч плей-офф Лиги конференций против "Спартака" из Трнавы команду выведет тренер вратарей Валерий Городов, а новый главный тренер примет команду перед ответной игрой.

"На ответный матч против "Спартака" будет назначен новый специалист. Кто это будет? Сейчас ведутся переговоры с несколькими испанцами, молодыми испанцами с хорошим образованием, хорошими дипломами, возможно, имеющими определенные перспективы. Я думаю, что один из них, скорее всего, и возглавит "Днепр-1", — сказал Цыганик.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов является 39-летний испанец Гонсало Гарсия Гарсия, ранее тренировавший "Твенте".

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