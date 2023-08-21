Кучер вслед за Красниковым вернется в "Металлист"
Бывший главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер только 20 августа покинул должность, а сегодня появились слухи о его новом трудоустройстве. Специалист может вернуться в Харьков.
40-летний украинский тренер может вернуться на работу в харьковский "Металлист", сообщает Sport.ua.
В начале сезона "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов, Лиги Европы и выиграл всего один матч в УПЛ.
Вслед за Красниковым
Ранее "Днепр-1" покинул спортивный директор Евгений Красников, который вместе с Кучером перебрался в 2022 году из "Металлиста". После ухода из "СК" футболист вернется в Харьков на прежнюю работу.
Сейчас "Металлист" в Первой лиге возглавляет Андрей Анищенко. Если он не будет давать результат, то его хотят заменить на Кучера.
На текущий момент у "Металлиста" четыре очка за четыре матча и седьмое место в своей группе.
Кучер тренировал "Металлист" в 2020-2022 годах и за два года вывел команду из Второй лиги в УПЛ. Однако тогда в команде были наибольшие ресурсы во Второй и Первой лигах.
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