Кучер слідом за Красніковим повернеться до "Металіста"

Кучер незабаром може повернутися до "Металіста". Фото: "Металіст"

Колишній головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер лише 20 серпня залишив посаду, а сьогодні з'явилися чутки про його нове працевлаштування. Фахівець може повернутися до Харкова.

40-річний український тренер може повернутися на роботу у харківський "Металіст", повідомляє Sport.ua.

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Красніков та Кучер. Фото: "Дніпро-1"

Слідом за Красніковим

Раніше "Дніпро-1" залишив спортивний директор Євген Красніков, який разом із Кучером перебрався 2022-го року з "Металіста". Після відходу зі "СК" футболіст повернеться до Харкова на колишню роботу.

Наразі "Металіст" у Першій лізі очолює Андрій Аніщенко. Якщо він не даватиме результату, то його хочуть замінити на Кучера.

На даний момент у "Металіста" чотири очки за чотири матчі та сьоме місце у своїй групі.

Кучер тренував "Металіст" у 2020-2022 роках і за два роки вивів команду із Другої ліги до УПЛ. Однак тоді у команді були найбільші ресурси у Другій та Першій лігах.

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