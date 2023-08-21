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"Дніпро-1" веде перемовини з кількома іспанськими тренерами

21 серпня 2023 21:43
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Агабекян Карен
редактор
"Дніпро-1" веде перемовини з кількома іспанськими тренерами
Гонсало Гарсія Гарсія лише один із кандидатів. Фото: "Твенте"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Дніпро-1" не розглядає лише одного кандидата на посаду головного тренера. Але вони всі іспанські фахівці.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Іспанці у пріоритеті

За словами джерела, на зміну Кучеру розглядають одразу кілька молодих іспанських фахівців.

На перший матч плейоф Ліги конференцій проти "Спартака" з Трнави команду виведе тренер воротарів Валерій Городов, а новий головний тренер прийме команду перед грою у відповідь.

"На матчі-відповіді проти "Спартака" буде призначено нового фахівця. Хто це буде? Зараз ведуться переговори з кількома іспанцями, молодими іспанцями з хорошою освітою, хорошими дипломами, які, можливо, мають певні перспективи. Я думаю, що один з них, швидше за все, і очолить "Дніпро-1", — сказав Циганик.

Раніше повідомлялося, що одним із кандидатів є 39-річний іспанець Гонсало Гарсія Гарсія, який раніше тренував "Твенте".

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