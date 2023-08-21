"Дніпро-1" веде перемовини з кількома іспанськими тренерами
"Дніпро-1" не розглядає лише одного кандидата на посаду головного тренера. Але вони всі іспанські фахівці.
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.
Раніше через незадовільні результати у відставку подав головний тренер клубу Олександр Кучер.
Іспанці у пріоритеті
За словами джерела, на зміну Кучеру розглядають одразу кілька молодих іспанських фахівців.
На перший матч плейоф Ліги конференцій проти "Спартака" з Трнави команду виведе тренер воротарів Валерій Городов, а новий головний тренер прийме команду перед грою у відповідь.
"На матчі-відповіді проти "Спартака" буде призначено нового фахівця. Хто це буде? Зараз ведуться переговори з кількома іспанцями, молодими іспанцями з хорошою освітою, хорошими дипломами, які, можливо, мають певні перспективи. Я думаю, що один з них, швидше за все, і очолить "Дніпро-1", — сказав Циганик.
Раніше повідомлялося, що одним із кандидатів є 39-річний іспанець Гонсало Гарсія Гарсія, який раніше тренував "Твенте".
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"Дніпро-1" очолить іспанський тренер: відомо хто це.