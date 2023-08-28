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Стало известно, почему "Днепр-1" не возглавил испанский тренер

28 августа 2023 13:30
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Агабекян Карен
редактор
Стало известно, почему "Днепр-1" не возглавил испанский тренер
Гонсало Гарсия Гарсия не поедет в Украину. Фото: "Твенте"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Днепр-1" уже более недели находится без главного тренера. Еще 20 августа в отставку ушел Александр Кучер.

В клубе хотели подписать 39-летнего испанца Гансало Гарсию-Гарсию, но из-за обстрелов специалист отказался, сообщил журналист Владимир Зверов.

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В клубе не смогли переубедить игрока

По информации источника, Гарсия-Гарсия отказался перейти из-за ракетных обстрелов по Днепру.

Сначала тренер согласился на переход, но его "отговорил" ракетный обстрел автовокзала в Днепре. Ведь если клуб проиграет "Спартаку" в Лиге конференций, то вернется из Ужгорода в родной город, который является основным тыловым на востоке страны.

Ранее Гарсия Гарсия работал ассистентом главного тренера в "Эсбьерге", затем возглавил нидерландский "Твенте" и хорватскую "Истру 1961".

До назначения нового главного тренера клуб временно возглавляет специалист по вратарям Валерий Городов.

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