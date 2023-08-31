Виліт "Дніпр-1" з Ліги Конференцій: 2 вилучення та поразка в овертаймі

"Дніпро-1" поступився "Спартаку" з Трнави. Фото: СК "Дніпро-1"

"Дніпро-1" після нічиї в Словакії зі "Спартаком" із Трнави знову зіграв 1:1. Доля матчу вирішувалась в овертаймах.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE

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Даніел опинився під час контратаки на наші ворота на правому фланзі штрафного, після діагоналі Міковича, обіграв Рубчинського, та пробив повз воротаря.

Потім суперники обмінялись моментами, а гості ще й влучили в стійку.

А вже на 61-й хвилині відбувся бездоганний удар головою по власних воротах під поперечину від Горосіто на ближньому куті воротарського під час подачі з лівого флангу від Горбунова.

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Відзначимо ще по одному моменту в основний час Даніел зачепився за передачу до лівого флангу штрафного, після чого закрутив під поперечину, але Кінарейкін витягнув на 74-й. А Гуцуляк із правого флангу штрафного бив у ближній кут із-під захисників, але захисники блокували на кутовий вже у компенсований час.

Знову 2 червоні

В овертайме у дніпрян було 2 вилучення — червоні картки отримали Бабенко та Горін. А між цими моментами був гол Буката. Потім рефері ще не поставив пенальті за фол проти українців на 114-й.

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