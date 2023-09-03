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В "Днепре-1" подтвердили переезд в новый город: все игроки "нервничают"

3 сентября 2023 13:45
обновлено: 13:44
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Агабекян Карен
редактор
В "Днепре-1" подтвердили переезд в новый город: все игроки "нервничают"
Бразильские легионеры "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В начале сезона сообщалось, что в случае вылета "Днепра-1" из еврокубков команда вернется в родной Днепр. После дуэли в плей-офф квалификации Лиги конференций со "Спартаком" из Трнавы еврокубковая попытка днепрян завершилась.

Поэтому в клубе подтвердили, что возвращаются в родной город, сообщило издание "Украинский футбол".

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Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину "Днепр-1" базировался в Ужгороде, а еврокубковые матчи играл в словацком Кошице.

У игроков страх перед возвращением домой

По информации коммерческого директора клуба Вячеслава Фридмана, они приняли решение вернуться в Днепр после игры 6-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ.

Домашние матчи команда будет проводить на родной "Днепр Арене", а базироваться будет на клубной базе.

Фридман отметил, что футболисты нервничают из-за близости города к зоне боевых действий.

Легионеры клуба согласились ехать в Днепр. Сейчас есть проблема только с одним из лидеров команды Бланко.

"Бланко — колеблется, переживает, даже больше не от того, что что-то прилетит, а по личным вопросам. У него семья живет в Барселоне, и если у нас, например, будет несколько выходных дней, как ему добираться в Испанию?

Есть и наши украинские ребята, которые родом не из Днепра — они тоже очень волнуются и нервничают, я не буду называть их фамилий. Местные ребята, им проще, они знают ситуацию в городе, однако нервничают и они. Прижились все уже в Ужгороде, а сейчас нужно переезжать", — сказал Фридман.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

К Цыганкову и Довбику: в "Жирону" перешел третий украинский легионер.

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