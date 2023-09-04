Мессі допоміг "Інтеру Маямі" здобути важливу перемогу: відео голів

Ліонель Мессі дає інтерв'ю. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

У рамках чергового туру східної конференції американської ліги сокеру (MLS) "Інтер Маямі" переміг на виїзді "Лос-Анджелес". Ліонель Мессі знову відзначився результативними діями.

Аргентинець записав на свій рахунок дві результативні передачі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Інтер Маямі" переміг "Лос-Анджелес" із рахунком 3:1. Голи у складі команди Херардо Мартіно забивали Факундо Фаріас, Жорді Альба та Леонардо Кампана.

Внесок Мессі у перемогу "Інтера"

Аргентинський лідер команди із Маямі провів на полі весь поєдинок. Ліонель Мессі асистував в епізодах із другим та третім голами "Інтера".

Ліонель Мессі під час атаки. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Команда Херардо Мартіно продовжує переможну серію. Вже наступного туру "Інтер" зіграє з "Портленд Тімберс". Поєдинок заплановано на 10 вересня. Ліонель Мессі залишається третім у списку найкращих бомбардирів американської команди.

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