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Футболист "Динамо" не может уехать из Украины, чтобы перейти в новый клуб

4 сентября 2023 15:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболист "Динамо" не может уехать из Украины, чтобы перейти в новый клуб
Денис Гармаш перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Гармаш не может уехать из страны. Экс-футболист "Динамо" должен присоединиться к хорватскому "Осиеку". 

Гармаш пока не сумел собрать все документы, которые необходимы для выезда, сообщает Glas Slavonie

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Тренерский штаб киевского "Динамо" отказался от услуг опытного Дениса Гармаша. Полузащитнику позволили выбрать новый клуб. 33-летний футболист должен подписать контракт с "Осиеком" из Хорватии. 

Проблемы Гармаша

Однако спортсмен столкнулся с проблемами при попытке пересечь границу Украины. Денис Гармаш не может уехать из страны, поскольку не успел собрать все необходимые документы для пересечения границы в военное время. 

Денис Гармаш
Гармаш в борьбе с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо" 

В настоящее время Гармаш и его представители решают проблему с выездом из Украины. Скорее всего, Денис сумеет пересечь границу уже на этой неделе. "Осиек" заинтересован в услугах украинского игрока. 

В "Динамо" Денис Гармаш провел 16 лет. В 2020 году полузащитник на правах аренды выступал за турецкий "Ризеспор". 

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