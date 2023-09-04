Футболист "Динамо" не может уехать из Украины, чтобы перейти в новый клуб

Денис Гармаш перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Гармаш не может уехать из страны. Экс-футболист "Динамо" должен присоединиться к хорватскому "Осиеку".

Гармаш пока не сумел собрать все документы, которые необходимы для выезда, сообщает Glas Slavonie.

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Проблемы Гармаша

Однако спортсмен столкнулся с проблемами при попытке пересечь границу Украины. Денис Гармаш не может уехать из страны, поскольку не успел собрать все необходимые документы для пересечения границы в военное время.

Гармаш в борьбе с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

В настоящее время Гармаш и его представители решают проблему с выездом из Украины. Скорее всего, Денис сумеет пересечь границу уже на этой неделе. "Осиек" заинтересован в услугах украинского игрока.

В "Динамо" Денис Гармаш провел 16 лет. В 2020 году полузащитник на правах аренды выступал за турецкий "Ризеспор".

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