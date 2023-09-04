Футболист "Динамо" не может уехать из Украины, чтобы перейти в новый клуб
Бывший полузащитник сборной Украины Денис Гармаш не может уехать из страны. Экс-футболист "Динамо" должен присоединиться к хорватскому "Осиеку".
Гармаш пока не сумел собрать все документы, которые необходимы для выезда, сообщает Glas Slavonie.
Тренерский штаб киевского "Динамо" отказался от услуг опытного Дениса Гармаша. Полузащитнику позволили выбрать новый клуб. 33-летний футболист должен подписать контракт с "Осиеком" из Хорватии.
Проблемы Гармаша
Однако спортсмен столкнулся с проблемами при попытке пересечь границу Украины. Денис Гармаш не может уехать из страны, поскольку не успел собрать все необходимые документы для пересечения границы в военное время.
В настоящее время Гармаш и его представители решают проблему с выездом из Украины. Скорее всего, Денис сумеет пересечь границу уже на этой неделе. "Осиек" заинтересован в услугах украинского игрока.
В "Динамо" Денис Гармаш провел 16 лет. В 2020 году полузащитник на правах аренды выступал за турецкий "Ризеспор".
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