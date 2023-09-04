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У "Днепра-1" проблемы уровня "Челси": в клубе пожаловались

4 сентября 2023 11:07
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Агабекян Карен
редактор
У "Днепра-1" проблемы уровня "Челси": в клубе пожаловались
Перед матчем с ЛНЗ. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В "Днепре-1" сейчас думают не о трансферах, а об избытке футболистов. К тому же у команды до сих пор нет главного тренера.

Об избытке футболистов рассказал директор СК "Днепр-1" Вячеслав Фридман в интервью "Украинскому футболу".

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Отметим, ранее "Днепр-1" снова потерял очки в УПЛ, сыграв вничью с черкасским ЛНЗ.

Команда вернется в "Днепр"

По словам Фридмана, у команды сейчас больше игроков, чем нужно, но в случае, если кто-то не поедет в Днепр, то могут появиться новые футболисты.

"Мы уже завершили трансферную кампанию? У нас даже перебор игроков. Мы даже не можем всех заявить. Будем ли кого-то отчислять? Не знаю. Может, кто-то испугается ехать в Днепр, освободится место для другого исполнителя", — сказал Фридман.

Директор клуба рассказал, что на этой неделе команда вернется в Днепр. На переезд игрокам дали три дня, после чего возобновят тренировку.

"После игры с ЛНЗ ребятам дают три дня выходных на переезд", — отметил Фридман.

Отметим, что часть игроков "Днепра-1" затрудняется переезжать в Днепр. Среди этих футболистов аргентинец Доминго Бланко.

Напомним, "Шахтер" подписал бывшего основного игрока киевского "Динамо".

В "Днепр-1" подтвердили переезд в новый огород: все игроки "нервничают".

"Динамо" получило большой финансовый транш из Англии и Испании.

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