У "Дніпра-1" проблеми рівня "Челсі": у клубі поскаржились

Перед матчем з ЛНЗ. Фото: "Дніпро-1"

У "Дніпрі-1" зараз думають не про трансфери, а про надлишок футболістів. До того ж команда досі не має головного тренера.

Про надлишок футболістів розповів директор СК "Дніпро-1" В'ячеслав Фрідман в інтерв’ю "Українському футболу".

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Команда повернеться до "Дніпра"

За словами Фрідмана, команда наразі має більше гравців, ніж потрібно, але у випадку, якщо хтось не поїде до Дніпра, то можуть з’явитися нові футболісти.

"Ми вже завершили трансферну кампанію? У нас аж перебір гравців. Ми навіть не можемо всіх заявити. Чи будемо когось відраховувати? Не знаю. Може, хтось злякається їхати до Дніпра, звільниться місце для іншого виконавця", — сказав Фрідман.

Директор клубу розповів, що цього тижня команда повернеться до Дніпра. На переїзд гравцям дали три дні, після чого відновлять тренування.

"Після гри з ЛНЗ хлопцям дають три дні вихідних на переїзд", — зазначив Фрідман.

Зазначимо, що частина гравців "Дніпра-1" вагається переїжджати в Дніпро. Серед цих футболістів аргентинець Домінго Бланко.

Нагадаємо, "Шахтар" підписав колишнього основного гравця київського "Динамо".

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