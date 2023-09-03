ЛНЗ в дебютном матче Дулуба огорчил "Днепр-1"
В рамках шестого тура Украинской премьер-лиги "Днепр-1" в Ужгороде принимал черкасский ЛНЗ. Это был дебютный матч белорусского специалиста Олега Дулуба у руля гостей.
Команды завершили матч нулевой ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что "Днепр-1" до сих пор остается без главного тренера. После отставки Александра Кучера исполняющим обязанности наставника команды является тренер вратарей Валерий Городов.
Обзор матча
Игра "Днепра-1" и ЛНЗ в первом тайме была очень грустной, поскольку моментов не было, а зрители хотели спать. При этом играющая от защиты команда Дулуба со своей задачей справлялась лучше соперника, который не мог креативить.
Улучшилась ситуация во втором тайме, когда Пирес и Пихаленок вспомнили, что они креативные футболисты и начали создавать моменты. Однако обоих игроков Городов успешно для ЛНЗ заменил и матч начал снова напоминал первый тайм.
В концовке матча "Днепр-1" снова имел проблемы с созданием моментов, благодаря чему ЛНЗ заработал одно очка, а хозяева потеряли два.
Лучшим игроком матча можно уверенно назвать голкипера ЛНЗ Пенькова, который не единожды спасал команду.
"Днепр-1" — "ЛНЗ" — 0:0
"Днепр-1": Волынец — Танчик, Сваток, Сарапий, Горбунов (Каплиенко, 46) — Горин, Когут (Рубчинский, 76) — Гуцуляк (Мирошниченко, 64), Пихаленок (Леднев, 64), Пирес (Билл, 76).
Главный тренер: Валерий Городов.
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопыренок, Муравский, Насонов — Бойко, Савин (Норенков, 64), Калюжный — Наумец (С. Шестаков, 46), Прядун (Тарасенко, 87), Пасич (Хобленко, 76).
Главный тренер: Олег Дулуб.
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