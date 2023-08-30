ЛНЗ официально назначил нового главного тренера

Мирча Луческу и Олег Дулуб. Фото: УНИАН

Черкасский футбольный клуб ЛНЗ объявил о подписании контракта с опытным специалистом. Новый тренер уже приступил к выполнению своих обязанностей.

ЛНЗ возглавил Олег Дулуб, сообщает официальный сайт клуба.

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По итогам сезона 2023/2024 ЛНЗ под руководством Александра Ковпака занял третье место в Первой лиге Украины. Черкасская команда заслужила право выступать в элитном дивизионе. Однако недавно ЛНЗ вылетел из Кубка Украины, после чего клуб расторг контракт с Компаком.

Матч ЛНЗ против "Кривбасса". Фото: instagram.com/fclnz/

Новый тренер ЛНЗ

Наставником черкасской команды стал белорусский тренер Олег Дулуб. О деталях контракт 57-летнего специалиста с ЛНЗ пока ничего не известно.

В прошлом Дулуб уже работал с несколькими украинскими командами. С 2016 по 2017 годы он возглавлял "Карпаты", в 2017 году попробовал свои силы в одесском "Черноморце", а с 2021 по 2023 годы тренировал "Львов". Позже наставник заявлял, что в последнем клубе ему так до конца и не выплатили зарплату.

В пяти турах УПЛ сезона 2023/2024 ЛНЗ одержал только одну победу и расположился на 14 месте в таблице. Следующим соперником черкасской команды станет "Днепр-1".

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