"Днепр-1" потерял очки с командой Шарана, "Кривбасс" обыграл ЛНЗ, "Зоря" дожала "Ворсклу"

Бланко реализовал пенальти. Фото: "Днепр-1"

В рамках третьего тура Украинской премьер-лиги 13 августа прошли три матча. "Кривбасс" принимал ЛНЗ, "Заря" совершила выезд в Полтаву к "Ворскле", "Минай" дома сыграл с "Днепром-1".

Портал Новини.LIVE представляет результаты этих матчей.

Читайте также:

"Минай" — "Днепр-1" — 1:1

Голы: Твердохлиб, 89 — Бланко, 93 (п.)

"Минай": Бандура — Солдат, Чуев, Ю. Кравчук, Петько (Булеза, 68), Немчанинов — Одарюк, (Гечев, 65) Витенчук, Панасенко (Ралюченко, 64), Рогозинский (Кораблин, 86) — Твердохлиб.

Главный тренер: Владимир Шаран

"Днепр-1": Кинарейкин — Каплиенко, Адамюк, Сарапий, Кравец — Бабенко, Рубчинский (Пурита, 87) — Билл (Кивинда, 55), Пихаленок (Бланко, 56), Леднев (Танчик, 57) — Филиппов (Когут, 57).

Главный тренер: Александр Кучер

Предупреждения: Панасенко, Петько, Ю. Кравчук - Адамюк, Бабенко

Удаление: Сарапий, 50

На 82-й минуте Руслан Бабенко ("Днепр-1") не реализовал пенальти (вратарь).

После не очень активного на события первого тайма Сарапий на 50-й минуте развеселил игру и свалил Твердохлиба перед своей штрафной — красная карточка.

Следующие интересные события матча произошли на 81-й минуте, когда арбитр поставил пенальти в ворота "Миная" за фол Кравчука на Танчике. К 11 метрам подошел Бабенко, который не обыграл Бандуру.

В ответ "Минай" на 89-й минуте провел контратаку, и после подачи с правого фланга Твердохлиб сначала пробил во вратаря головой, а затем на добивании послал мяч под Канарейкиным.

На второй добавленной минуте игроки "Миная" сбили в штрафной Бланко и затем аргентинец пошел и реализовал пенальти —1:1.

"Ворскла" — "Заря" — 1:2

Голы: Фелипе, 67 — Герреро, 4, Джордан, 78

"Ворскла": Исенко — Пердута, Сантана (Хрипчук, 88), Чеснаков (Нестеренко, 46), Крупский (Челядин, 46) — Павлюк, Скляр (Фелипе, 65) — Кане, Юрченко, Бацула — Степанюк.

Главный тренер: Виктор Скрыпник

"Заря": Турбаевский — Кирюханцев, Снурницын, Джордан, Вантух — Батагов — Дришлюк, Мышнев (Мичин, 86) — Антюх (Чурко, 85), Волошин (Алефиренко, 63) — Герреро.

Главный тренер: Ненад Лалатович

Предупреждение: Скляр, Павлюк, Челядин — Волошин

Для "Зари" матч ознаменовался возвращением после травмы центрфорвардом Герреро. И панамец забил уже на 4-й минуте матча. Волошин срезал мяч на правый фланг штрафного, где форвард пробил в ближний угол ворот.

"Ворскла" смогла сравнять счет лишь во втором тайме, когда подачу от Бацулы с левого фланга Фелипе принял грудью, а вторым касанием пробил в левую девятку — 1:1.

Однако "Заре" все же удалось победить. На 78-й минуте Мишньов подал со штрафную, а Джордан головой сделал счет 1:2.

"Кривбасс" — ЛНЗ — 2:0

Голы: Бескоровайный, 38, Задерака, 83.

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака (Близниченко, 86), Илич (Татарков, 65), Бизимана (Приходько, 64), Лунев (Дебелко, 80), Хомченовский, Кожушко (Вакулко , 80).

Главный тренер: Юрий Вернидуб

ЛНЗ: Пеньков, Бойко, Лопыренок, Муравский, Наумец (Шестаков, 56), Норенков, Пеньков, Савин (Пасич, 57), Стасюк (Насонов, 56), Тищенко (Олейник, 46), Хамелюк (Ныч, 74).

Главный тренер: Александр Ковпак

"Кривбасс" с первых минут матча контролировал ход поединка и был вознагражден на 38-й минуте. Илич из глубины нашел в штрафной Стецькова, а тот сбросил в Центр на Безкоровайного, которому никто не мешал пробить — 1:0.

В концовке матча "Кривбасс" удвоил преимущесво. В ходе контратаки Задерака получил навес с левого фланга и головой пробил по воротам — 2:0.

Напомним, взбешенный Гвардиола набросился на Холанда: досталось даже оператору.

"Динамо" не хочет возвращаться в Украину: что известно.

Джошуа нокаутировал Хелениуса: соперник "распластался" на ринге — видео.

Довбик завоевал сердца фанатов "Жироны": видео гола и лучшие кадры его дебюта.

Лунин отстоял на "ноль", а "Реал" победил "Атлетик" в 1-м туре Ла Лиги.

Деньги правят миром: Неймар сделал выбор не в пользу "бедной" "Барселоны".