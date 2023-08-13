"Дніпро-1" втратив очки з командою Шарана, "Кривбас" обіграв ЛНЗ, "Зоря" дотиснула "Ворсклу"

Бланко реалізував пенальті. Фото: "Дніпро-1"

У рамках третього туру Української прем'єр-ліги 13 серпня пройшли три матчі. "Кривбас" приймав ЛНЗ, "Зоря" здійснила виїзд до Полтави до "Ворскли", "Минай" удома зіграв із "Дніпром-1".

Портал Новини.LIVE представляє результати цих матчів.

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"Мінай" — "Дніпро-1" — 1:1

Голи: Твердохліб, 89 — Бланко, 93 (п.)

"Минай": Бандура — Солдат, Чуєв, Ю. Кравчук, Петько (Булеза, 68), Нємчанінов — Одарюк, (Гєчов, 65) Вітенчук, Панасенко (Ралюченко, 64), Рогозинський (Кораблін, 86) — Твердохліб.

Головний тренер: Володимир Шаран

"Дніпро-1": Кінарейкін — Каплієнко, Адамюк, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський (Пурита, 87) — Біл (Ківінда, 55), Пихаленок (Бланко, 56), Леднєв (Танчик, 57) — Філіппов (Когут, 57).

Головний тренер: Олександр Кучер

Попередження: Панасенко, Петько, Ю. Кравчук — Адамюк, Бабенко

Вилучення: Сарапій, 50

На 82-й хвилині Руслан Бабенко ("Дніпро-1") не реалізував пенальті (воротар).

Після не дуже активного на події першого тайму Сарапій на 50-й хвилині розвеселив гру та звалив Твердохліба перед своїм штрафним — червона картка.

Наступні цікаві події матчу сталися на 81-й хвилині, коли арбітр поставив пенальті у ворота "Минаю" за фол Кравчука на Танчику. До 11 метрів підійшов Бабенко, який не обіграв Бандуру.

У відповідь "Мінай" на 89-й хвилині провів контратаку і після подачі з правого флангу Твердохліб спочатку пробив головою у воротаря, а потім на добиванні послав м'яч під Канарейкіним.

На другій доданій хвилині гравці "Миная" збили у штрафному майданчику Бланко і після цього аргентинець пішов та реалізував пенальті — 1:1.

"Ворскла" — "Зоря" — 1:2

Голи: Феліпе, 67 — Герреро, 4, Джордан, 78

"Ворскла": Ісенко — Пердута, Сантана (Хрипчук, 88), Чеснаков (Нестеренко, 46), Крупський (Челядін, 46) — Павлюк, Скляр (Феліпе, 65) — Кане, Юрченко, Бацула — Степанюк.

Головний тренер: Віктор Скрипник

"Зоря": Турбаєвський — Кирюханців, Снурніцин, Джордан, Вантух — Батагов — Дришлюк, Мишнєв (Мічин, 86) — Антюх (Чурко, 85), Волошин (Алефіренко, 63) — Герреро.

Головний тренер: Ненад Лалатович

Попередження: Скляр, Павлюк, Челядін — Волошин

Для "Зорі" матч ознаменувався поверненням після травми центрфорварда Герреро. І панамець забив уже на 4-й хвилині матчу. Волошин зрізав м'яч на правий фланг штрафного майданчика, де форвард пробив у ближній кут воріт.

"Ворскла" змогла зрівняти рахунок лише у другому таймі, коли подачу від Бацули з лівого флангу Феліпе прийняв грудьми, а другим дотиком пробив у ліву дев'ятку — 1:1.

Однак "Зорі" все ж таки вдалося перемогти. На 78-й хвилині Мішньов подав зі штрафного, а Джордан головою зробив рахунок 1:2.

"Кривбас" — ЛНЗ — 2:0

Голи: Безкоровайний, 38, Задерака, 83.

"Кривбас": Кліщук, Понєдєльнік, Безкоровайний, Стецьков, Дибанго, Задерака (Блізніченко, 86), Іліч (Татарков, 65), Бізімана (Приходько, 64), Лунєв (Дебелко, 80), Хомченовський, Кожушко (Вакулко, 80).

Головний тренер: Юрій Вернидуб

ЛНЗ: Пеньков, Бойко, Лопиренок, Муравський, Наумець (Шестаков, 56), Норенков, Пеньков, Савін (Пасіч, 57), Стасюк (Насонов, 56), Тищенко (Олійник, 46), Хамелюк (Нич, 74).

Головний тренер: Олександр Ковпак

"Кривбас" з перших хвилин матчу контролював перебіг поєдинку і був винагороджений на 38-й хвилині. Іліч із глибини знайшов у штрафному майданчику Стецькова, а той скинув у Центр на Безкоровайного, якому ніхто не заважав пробити — 1:0.

Наприкінці матчу "Кривбас" подвоїв перевагу. У ході контратаки Задерака отримав навіс із лівого флангу та головою пробив по воротах — 2:0.

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