Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow ЛНЗ офіційно призначив нового головного тренера arrow

ЛНЗ офіційно призначив нового головного тренера

30 серпня 2023 17:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
ЛНЗ офіційно призначив нового головного тренера
Мірча Луческу та Олег Дулуб. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Черкаський футбольний клуб ЛНЗ оголосив про підписання контракту із досвідченим фахівцем. Новий тренер вже розпочав виконання своїх обов'язків.

ЛНЗ очолив Олег Дулуб, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

За підсумками сезону 2023/2024 ЛНЗ під керівництвом Олександра Ковпака посів третє місце у Першій лізі України. Черкаська команда отримала право виступати в елітному дивізіоні. Проте нещодавно ЛНЗ вилетів із Кубка України, після чого клуб розірвав контракт із Компаком.

ЛНЗ
Матч ЛНЗ проти "Кривбасу". Фото: instagram.com/fclnz/

Новий тренер ЛНЗ

Наставником черкаської команди став білоруський тренер Олег Дулуб. Про деталі контракту 57-річного фахівця з ЛНЗ поки що нічого не відомо.

У минулому Дулуб уже працював із кількома українськими командами. З 2016 до 2017 року він очолював "Карпати", у 2017 році спробував свої сили в одеському "Чорноморці", а з 2021 по 2023 роки тренував "Львів". Пізніше наставник заявляв, що в останньому клубі йому до кінця так і не виплатили зарплату.

У п'яти турах УПЛ сезону 2023/2024 ЛНЗ здобув лише одну перемогу та розташувався на 14 місці у таблиці. Наступним суперником черкаської команди стане "Дніпро-1".

Нагадаємо, Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу. 

Михайло Мудрик може піти з "Челсі" до закриття трансферного вікна. 

Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок. 

Роман Яремчук готується до переїзду до Іспанії: українець потрібний відомому клубу. 

Мілевський здивував колишнього партнера з "Динамо" несподіваним подарунком. 

Мессі хочуть показово покарати у MLS: що зробив аргентинець. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз