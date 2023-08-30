ЛНЗ офіційно призначив нового головного тренера

Мірча Луческу та Олег Дулуб. Фото: УНІАН

Черкаський футбольний клуб ЛНЗ оголосив про підписання контракту із досвідченим фахівцем. Новий тренер вже розпочав виконання своїх обов'язків.

ЛНЗ очолив Олег Дулуб, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За підсумками сезону 2023/2024 ЛНЗ під керівництвом Олександра Ковпака посів третє місце у Першій лізі України. Черкаська команда отримала право виступати в елітному дивізіоні. Проте нещодавно ЛНЗ вилетів із Кубка України, після чого клуб розірвав контракт із Компаком.

Матч ЛНЗ проти "Кривбасу". Фото: instagram.com/fclnz/

Новий тренер ЛНЗ

Наставником черкаської команди став білоруський тренер Олег Дулуб. Про деталі контракту 57-річного фахівця з ЛНЗ поки що нічого не відомо.

У минулому Дулуб уже працював із кількома українськими командами. З 2016 до 2017 року він очолював "Карпати", у 2017 році спробував свої сили в одеському "Чорноморці", а з 2021 по 2023 роки тренував "Львів". Пізніше наставник заявляв, що в останньому клубі йому до кінця так і не виплатили зарплату.

У п'яти турах УПЛ сезону 2023/2024 ЛНЗ здобув лише одну перемогу та розташувався на 14 місці у таблиці. Наступним суперником черкаської команди стане "Дніпро-1".

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