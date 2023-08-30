ЛНЗ офіційно призначив нового головного тренера
Черкаський футбольний клуб ЛНЗ оголосив про підписання контракту із досвідченим фахівцем. Новий тренер вже розпочав виконання своїх обов'язків.
ЛНЗ очолив Олег Дулуб, повідомляє офіційний сайт клубу.
За підсумками сезону 2023/2024 ЛНЗ під керівництвом Олександра Ковпака посів третє місце у Першій лізі України. Черкаська команда отримала право виступати в елітному дивізіоні. Проте нещодавно ЛНЗ вилетів із Кубка України, після чого клуб розірвав контракт із Компаком.
Новий тренер ЛНЗ
Наставником черкаської команди став білоруський тренер Олег Дулуб. Про деталі контракту 57-річного фахівця з ЛНЗ поки що нічого не відомо.
У минулому Дулуб уже працював із кількома українськими командами. З 2016 до 2017 року він очолював "Карпати", у 2017 році спробував свої сили в одеському "Чорноморці", а з 2021 по 2023 роки тренував "Львів". Пізніше наставник заявляв, що в останньому клубі йому до кінця так і не виплатили зарплату.
У п'яти турах УПЛ сезону 2023/2024 ЛНЗ здобув лише одну перемогу та розташувався на 14 місці у таблиці. Наступним суперником черкаської команди стане "Дніпро-1".
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