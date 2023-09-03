ЛНЗ у дебютному матчі Дулуба засмутив "Дніпро-1"

"Дніпро-1" втратив очки у матчі з ЛНЗ. Фото: "Дніпро-1"

У рамках шостого туру Української прем'єр-ліги "Дніпро-1" в Ужгороді приймав черкаський ЛНЗ. Це був дебютний матч білоруського фахівця Олега Дулуба біля керма гостей.

Команди завершили матч нульовою нічиєю, повідомив портал Новини LIVE.

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Зазначимо, що "Дніпро-1" досі залишається без головного тренера. Після відставки Олександра Кучера виконувачем обов'язків наставника команди є тренер воротарів Валерій Городов.

Огляд матчу

Гра "Дніпра-1" та ЛНЗ у першому таймі була дуже сумною, оскільки моментів не було, а глядачі хотіли спати. При цьому команда Дулуба, яка грала від захисту, зі своїм завданням справлялася краще за суперника, який не міг креативити.

Поліпшилася ситуація у другому таймі, коли Пірес та Піхальонок згадали, що вони креативні футболісти та почали створювати моменти. Однак, обох гравців Городов успішно для ЛНЗ замінив і матч почав знову нагадував перший тайм.

Наприкінці матчу "Дніпро-1" знову мав проблеми зі створенням моментів, завдяки чому ЛНЗ заробив одне очко, а господарі втратили два.

Найкращим гравцем матчу можна впевнено назвати голкіпера ЛНЗ Пенькова, який не раз рятував команду.

"Дніпро-1" — "ЛНЗ" — 0:0

"Дніпро-1": Волинець — Танчик, Сваток, Сарапій, Горбунов (Каплієнко, 46) — Горін, Когут (Рубчинський, 76) — Гуцуляк (Мірошниченко, 64), Піхальонок (Льоднєв, 64), Пірес (Білл, 76).

Головний тренер: Валерій Городов.

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопиренок, Муравський, Насонов — Бойко, Савін (Норенков, 64), Калюжний — Наумець (С. Шестаков, 46), Прядун (Тарасенко, 87), Пасіч (Хобленко, 76).

Головний тренер Олег Дулуб.

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