Серхио Рамос заработает в "Севилье" большие деньги: стала известна сумма

Серхио Рамос во время тренировки. Фото: instagram.com/sergioramos/

Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос вернулся в "Севилью". Опытный футболист хотел продолжить карьеру в клубе, в котором получил всемирную известность.

Ради перехода в "Севилью" Рамос отказался от большой зарплаты, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Детали контракта Рамоса

В июне у испанского защитника завершился срок действия соглашения с французским "ПСЖ", где он провел два года. Серхио Рамос хотел перейти именно в "Севилью", но долго не мог договориться с клубом о зарплате.

В итоге стало известно, что Рамос будет зарабатывать в своем родном клубе около одного миллиона евро в год с учетом вычета налогов. У него были предложения и от других клубов. Саудовский "Аль-Иттихад" предлагал испанцу 30 млн в год, а турецкий "Галатасарай" был готов платить 11 млн в год.

Контракт Серхио Рамоса с "Севильей" заключен сроком на сезон с возможностью продления еще на год. Все лето футболист усиленно тренировался для того, чтобы набрать оптимальную форму.

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