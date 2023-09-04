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Серхио Рамос заработает в "Севилье" большие деньги: стала известна сумма

4 сентября 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Серхио Рамос заработает в "Севилье" большие деньги: стала известна сумма
Серхио Рамос во время тренировки. Фото: instagram.com/sergioramos/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос вернулся в "Севилью". Опытный футболист хотел продолжить карьеру в клубе, в котором получил всемирную известность.

Ради перехода в "Севилью" Рамос отказался от большой зарплаты, сообщает журналист Фабрицио Романо

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Серхио Рамос сумел договориться с руководством "Севильи" о переходе в клуб. 37-летний футболист продолжит карьеру на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Детали контракта Рамоса 

В июне у испанского защитника завершился срок действия соглашения с французским "ПСЖ", где он провел два года. Серхио Рамос хотел перейти именно в "Севилью", но долго не мог договориться с клубом о зарплате. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В итоге стало известно, что Рамос будет зарабатывать в своем родном клубе около одного миллиона евро в год с учетом вычета налогов. У него были предложения и от других клубов. Саудовский "Аль-Иттихад" предлагал испанцу 30 млн в год, а турецкий "Галатасарай" был готов платить 11 млн в год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Контракт Серхио Рамоса с "Севильей" заключен сроком на сезон с возможностью продления еще на год. Все лето футболист усиленно тренировался для того, чтобы набрать оптимальную форму. 

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