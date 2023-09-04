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Серхіо Рамос заробить у "Севільї" великі гроші: стала відома сума

4 вересня 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Серхіо Рамос заробить у "Севільї" великі гроші: стала відома сума
Серхіо Рамос під час тренування. Фото: instagram.com/sergioramos/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос повернувся до "Севільї". Досвідчений футболіст хотів продовжити кар'єру в клубі, де отримав всесвітню популярність.

Заради переходу до "Севільї" Рамос відмовився від великої зарплати, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

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Серхіо Рамос зумів домовитися з керівництвом "Севільї" про перехід до клубу. 37-річний футболіст продовжить кар'єру на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Деталі контракту Рамоса

У червні в іспанського захисника завершився термін дії угоди з французьким "ПСЖ", де він провів два роки. Серхіо Рамос хотів перейти саме до "Севільї", але довго не міг домовитися з клубом про зарплату.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У результаті стало відомо, що Рамос зароблятиме у своєму рідному клубі близько одного мільйона євро на рік з урахуванням вирахування податків. Він мав пропозиції й від інших клубів. Саудівський "Аль-Іттіхад" пропонував іспанцеві 30 млн на рік, а турецький "Галатасарай" був готовий платити 11 млн на рік.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Контракт Серхіо Рамоса із "Севільєю" укладено терміном на сезон із можливістю продовження ще на рік. Все літо футболіст посилено тренувався для того, щоб набрати оптимальної форми.

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