Серхіо Рамос заробить у "Севільї" великі гроші: стала відома сума

Серхіо Рамос під час тренування. Фото: instagram.com/sergioramos/

Колишній захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос повернувся до "Севільї". Досвідчений футболіст хотів продовжити кар'єру в клубі, де отримав всесвітню популярність.

Заради переходу до "Севільї" Рамос відмовився від великої зарплати, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

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Серхіо Рамос зумів домовитися з керівництвом "Севільї" про перехід до клубу. 37-річний футболіст продовжить кар'єру на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан".

Деталі контракту Рамоса

У червні в іспанського захисника завершився термін дії угоди з французьким "ПСЖ", де він провів два роки. Серхіо Рамос хотів перейти саме до "Севільї", але довго не міг домовитися з клубом про зарплату.

У результаті стало відомо, що Рамос зароблятиме у своєму рідному клубі близько одного мільйона євро на рік з урахуванням вирахування податків. Він мав пропозиції й від інших клубів. Саудівський "Аль-Іттіхад" пропонував іспанцеві 30 млн на рік, а турецький "Галатасарай" був готовий платити 11 млн на рік.

Контракт Серхіо Рамоса із "Севільєю" укладено терміном на сезон із можливістю продовження ще на рік. Все літо футболіст посилено тренувався для того, щоб набрати оптимальної форми.

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