Роналду дотепно пожартував над Серхіо Рамосом

Кріштіану Роналду святкує перемогу Аль-Насра. Фото: instagram.com/cristiano/

Колишній капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос прокоментував новий особистий рекорд. Кількість передплатників у соціальній мережі футболіста продовжує зростати.

Роналду своєрідно привітав Рамоса із цим досягненням в Instagram іспанця.

Читайте також:

Іспанський захисник Серхіо Рамос та португальський форвард Кріштіану Роналду разом виступали за мадридський "Реал" з 2009 по 2018 роки. Потім їхні шляхи розійшлися, але футболісти підтримують дружні стосунки.

Досягнення Серхіо Рамоса

Днями захисник, який має статус вільного агента, похвалився новим досягненням на своїй сторінці у соціальній мережі.

"Ми розпочали цей шлях у 2014 році. Це здається неможливим, але нас уже 60 мільйонів людей", — написав Серхіо Рамос. При цьому футболіст оголосив серед передплатників розіграш бутс з автографом.

Серхіо Рамос із дружиною та дитиною. Фото: instagram.com/sergioramos/

У коментарях відзначився гравець "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, який пожартував над колишнім одноклубником.

"Тобі знадобиться ще один нуль, щоб наздогнати мене", — написав португалець і додав кілька кумедних емодзі.

Наразі Серхіо Рамос продовжує шукати новий клуб. "Севілья" відмовилася від послуг свого вихованця. Іспанцем цікавляться турецький "Галатасарай" та саудівський "Аль-Іттіхад".

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" із несподіваного ракурсу.

Лунін може продовжити кар'єру в англійському гранді.

Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне.

Сікан вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру.

Де Геа вибрав новий клуб: іспанець підпише контракт із грандом.

"Шахтар" переїде до Німеччини: що відомо.