Серхіо Рамос перейде до "нафтового" клубу: що відомо про нову команду легенди
Зірковий 37-річний ветеран Серхіо Рамос після закінчення сезону став вільним агентом. Сталося це після того, як у "ПСЖ" проти нього озброїлися вболівальники й керівництво клубу не запропонувало новий контракт.
Наразі ситуація з приводу майбутнього футболіста прояснилася, повідомляє Sky Italia.
Після виходу з "ПСЖ" на гравця посипалося багато пропозицій. Серед зацікавлених були "Інтер Майамі", де грають Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс, Жорді Альба, Сергій Кривцов, і стамбульський "Галатасарай", що відмінно посилився влітку.
Близький Схід
Як не дивно, але Рамос вирішив піти у чемпіонат Саудівської Аравії, де його щедро винагородять.
Новою командою футболіста стане "Аль-Іттіхад", який ще на початку літа зробив пропозицію футболісту, але отримав відповідь лише цього тижня.
Якщо Рамос перейде в клуб, то гратиме з Н'Голо Канте, Карімом Бензема, Фабіньо та Жотою.
Рамос минулого сезону в "ПСЖ" у 45 матчах забив чотири м'ячі та зробив одну гольову передачу.
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