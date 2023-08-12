Серхио Рамос перейдет в "нефтяной" клуб: что известно о новой команде легенды

Серхио Рамос нашел команду. Фото: ESPN

Звездный 37-летний ветеран Серхио Рамос после окончания прошедшего сезона стал свободным агентом. Случилось это после того, как в "ПСЖ" против него ополчились болельщики и руководство клуба не предложило новый контракт.

Сейчас ситуация по поводу будущего футболиста прояснилась, сообщает Sky Italia.

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После ухода из "ПСЖ" на игрока посыпалось много предложений. Среди заинтересованных были "Интер Майами", где играют Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Сергей Кривцов и отлично усилившийся летом стамбульский "Галатасарай".

Ближний Восток

Как ни странно, но Рамос решил уйти в чемпионат Саудовской Аравии, где его щедро вознаградят.

Новой командой футболиста станет "Аль-Иттихад", который еще в начале лета сделал предложение футболисту, но получил ответ лишь на текущей неделе.

Если Рамос перейдет в клуб, то будет играть с Н’Голо Канте, Каримом Бензема, Фабиньо и Жотой.

Рамос в прошлом сезоне в "ПСЖ" в 45 матчах забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

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