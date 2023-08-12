Серхио Рамос перейдет в "нефтяной" клуб: что известно о новой команде легенды
Звездный 37-летний ветеран Серхио Рамос после окончания прошедшего сезона стал свободным агентом. Случилось это после того, как в "ПСЖ" против него ополчились болельщики и руководство клуба не предложило новый контракт.
Сейчас ситуация по поводу будущего футболиста прояснилась, сообщает Sky Italia.
После ухода из "ПСЖ" на игрока посыпалось много предложений. Среди заинтересованных были "Интер Майами", где играют Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Сергей Кривцов и отлично усилившийся летом стамбульский "Галатасарай".
Ближний Восток
Как ни странно, но Рамос решил уйти в чемпионат Саудовской Аравии, где его щедро вознаградят.
Новой командой футболиста станет "Аль-Иттихад", который еще в начале лета сделал предложение футболисту, но получил ответ лишь на текущей неделе.
Если Рамос перейдет в клуб, то будет играть с Н’Голо Канте, Каримом Бензема, Фабиньо и Жотой.
Рамос в прошлом сезоне в "ПСЖ" в 45 матчах забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.
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