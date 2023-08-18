Роналду забавно пошутил над Серхио Рамосом
Бывший капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал новый личный рекорд. Количество подписчиков в социальной сети футболиста продолжает расти.
Роналду своеобразно поздравил Рамоса с этим достижением в Instagram испанца.
Испанский защитник Серхио Рамос и португальский форвард Криштиану Роналду вместе выступали за мадридский "Реал" с 2009 по 2018 годы. Потом их пути разошлись, но футболисты поддерживают дружеские отношения.
Достижение Серхио Рамоса
На днях защитник, который обладает статусом свободного агента, похвастался новым достижением на своей странице в социальной сети.
"Мы начали этот путь в 2014 году. Это кажется невозможным, но нас уже 60 миллионов человек", — написал Серхио Рамос. При этом футболист объявил среди подписчиков розыгрыш бутс с автографом.
В комментариях отметился игрок "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который пошутил над бывшим одноклубником.
"Тебе понадобится еще один ноль, чтобы догнать меня", — написал португалец и добавил несколько забавных эмодзи.
В настоящее время Серхио Рамос продолжает искать новый клуб. "Севилья" отказалась от услуг своего воспитанника. Испанцем интересуются турецкий "Галатасарай" и саудовский "Аль-Иттихад".
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