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Роналду забавно пошутил над Серхио Рамосом

18 августа 2023 13:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду забавно пошутил над Серхио Рамосом
Криштиану Роналду празднует победу "Аль-Насра". Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал новый личный рекорд. Количество подписчиков в социальной сети футболиста продолжает расти. 

Роналду своеобразно поздравил Рамоса с этим достижением в Instagram испанца. 

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Испанский защитник Серхио Рамос и португальский форвард Криштиану Роналду вместе выступали за мадридский "Реал" с 2009 по 2018 годы. Потом их пути разошлись, но футболисты поддерживают дружеские отношения. 

Достижение Серхио Рамоса 

На днях защитник, который обладает статусом свободного агента, похвастался новым достижением на своей странице в социальной сети. 

"Мы начали этот путь в 2014 году. Это кажется невозможным, но нас уже 60 миллионов человек", — написал Серхио Рамос. При этом футболист объявил среди подписчиков розыгрыш бутс с автографом.

Серхио Рамос
Серхио Рамос с женой и ребенком. Фото: instagram.com/sergioramos/

В комментариях отметился игрок "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который пошутил над бывшим одноклубником.

"Тебе понадобится еще один ноль, чтобы догнать меня", — написал португалец и добавил несколько забавных эмодзи. 

В настоящее время Серхио Рамос продолжает искать новый клуб. "Севилья" отказалась от услуг своего воспитанника. Испанцем интересуются турецкий "Галатасарай" и саудовский "Аль-Иттихад". 

Напомним, появилось видео драки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса. 

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