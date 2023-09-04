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Футболіст "Динамо" не може виїхати з України, щоб перейти до нового клубу

4 вересня 2023 15:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболіст "Динамо" не може виїхати з України, щоб перейти до нового клубу
Денис Гармаш перед матчем Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник збірної України Денис Гармаш не може виїхати із країни. Ексфутболіст "Динамо" має приєднатися до хорватського "Осієка".

Гармаш поки не зумів зібрати всі документи, які необхідні для виїзду, повідомляє Glas Slavonie.

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Тренерський штаб київського "Динамо" відмовився від послуг досвідченого Дениса Гармаша. Півзахисникові дозволили обрати новий клуб. 33-річний футболіст має підписати контракт із "Осієком" з Хорватії.

Проблеми Гармаша

Проте спортсмен зіштовхнувся із проблемами при спробі перетнути кордон України. Денис Гармаш не може виїхати з країни, оскільки не встиг зібрати всі необхідні документи для перетину кордону у воєнний час.

Денис Гармаш
Гармаш у боротьбі із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Наразі Гармаш та його представники розв'язують проблему з виїздом з України. Швидше за все, Денис зможе перетнути кордон вже цього тижня. "Осієк" зацікавлений у послугах українського гравця.

У "Динамо" Денис Гармаш провів 16 років. 2020 року півзахисник на правах оренди виступав за турецький "Різеспор".

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