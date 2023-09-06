Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера

Мирча Луческу на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть украинский клуб. Руководство "бело-синих" не устраивают результаты команды под руководством румынского специалиста.

"Динамо" вместо Луческу может возглавить иностранный тренер, сообщает Gazeta Sporturilor.

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Впервые за долгое время киевская команда выбыла из еврокубков еще до наступления осени. "Динамо" дважды проиграло "Бешикташу" (0:1, 2:3) в квалификационном раунде Лиги Конференций. Теперь "бело-синие" могут сосредоточиться на решении задач во внутренних турнирах.

Мирча Луческу во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Увольнение Луческу

Была информация о том, что главного тренера "Динамо" отправят в отставку в случае, если команда не пробьется в групповую стадию еврокубков. Однако позже стало известно, что Мирча Луческу продолжит руководить игрой киевлян до конца срока действия контракта с клубом. При этом была упомянута "размытая" формулировка о том, что его уволят, если результаты команды в чемпионате Украины будут плохими.

На деле руководство "Динамо" ищет нового наставника за границей. Для этого необходимо время, поскольку клуб не обладает возможностями для того, чтобы пригласить специалиста с мировым именем. И не каждый тренер захочет сейчас ехать в Украину.

Стало известно, что "Динамо" выбирает тренера среди испанских наставников. В случае, если переговоры не увенчаются успехом, в клуб пригласят Романа Григорчука или доверят команду Александру Шовковскому.

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