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Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера

6 сентября 2023 07:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера
Мирча Луческу на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть украинский клуб. Руководство "бело-синих" не устраивают результаты команды под руководством румынского специалиста. 

"Динамо" вместо Луческу может возглавить иностранный тренер, сообщает Gazeta Sporturilor

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Впервые за долгое время киевская команда выбыла из еврокубков еще до наступления осени. "Динамо" дважды проиграло "Бешикташу" (0:1, 2:3) в квалификационном раунде Лиги Конференций. Теперь "бело-синие" могут сосредоточиться на решении задач во внутренних турнирах. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Увольнение Луческу

Была информация о том, что главного тренера "Динамо" отправят в отставку в случае, если команда не пробьется в групповую стадию еврокубков. Однако позже стало известно, что Мирча Луческу продолжит руководить игрой киевлян до конца срока действия контракта с клубом. При этом была упомянута "размытая" формулировка о том, что его уволят, если результаты команды в чемпионате Украины будут плохими. 

На деле руководство "Динамо" ищет нового наставника за границей. Для этого необходимо время, поскольку клуб не обладает возможностями для того, чтобы пригласить специалиста с мировым именем. И не каждый тренер захочет сейчас ехать в Украину. 

Стало известно, что "Динамо" выбирает тренера среди испанских наставников. В случае, если переговоры не увенчаются успехом, в клуб пригласят Романа Григорчука или доверят команду Александру Шовковскому. 

Напомним, Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб. 

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