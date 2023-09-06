Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть украинский клуб. Руководство "бело-синих" не устраивают результаты команды под руководством румынского специалиста.
"Динамо" вместо Луческу может возглавить иностранный тренер, сообщает Gazeta Sporturilor.
Впервые за долгое время киевская команда выбыла из еврокубков еще до наступления осени. "Динамо" дважды проиграло "Бешикташу" (0:1, 2:3) в квалификационном раунде Лиги Конференций. Теперь "бело-синие" могут сосредоточиться на решении задач во внутренних турнирах.
Увольнение Луческу
Была информация о том, что главного тренера "Динамо" отправят в отставку в случае, если команда не пробьется в групповую стадию еврокубков. Однако позже стало известно, что Мирча Луческу продолжит руководить игрой киевлян до конца срока действия контракта с клубом. При этом была упомянута "размытая" формулировка о том, что его уволят, если результаты команды в чемпионате Украины будут плохими.
На деле руководство "Динамо" ищет нового наставника за границей. Для этого необходимо время, поскольку клуб не обладает возможностями для того, чтобы пригласить специалиста с мировым именем. И не каждый тренер захочет сейчас ехать в Украину.
Стало известно, что "Динамо" выбирает тренера среди испанских наставников. В случае, если переговоры не увенчаются успехом, в клуб пригласят Романа Григорчука или доверят команду Александру Шовковскому.
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