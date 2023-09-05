В "Манчестер Сити" отреагировали на возможный уход Гвардиолы

Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: REUTERS/Phil Noble

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал основным кандидатом на замену Гарету Саутгейту в сборной Англии. Руководство "горожан" уже ищет потенциальную замену наставнику.

Перенять эстафету у Гвардиолы может звезда тренерского цеха, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Контракт Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" рассчитан до 2025 года, но он может досрочно уйти из клуба ради работы в сборной Англии. Не исключено, что каталонец проводит на "Этихаде" последний сезон.

Замены для Гвардиолы в "Сити"

Наставник сборной Англии покинет свой пост после Евро-2024. Футбольная Ассоциация хочет сразу же назначить на его место нового тренера. Предварительные переговоры с Гвардиолой уже состоялись, Хосеп готов к этому вызову.

Гвардиола руководит игрой "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Каталонец может стать первым иностранным тренером в сборной Англии со времен итальянца Фабио Капелло (работал с 2008 по 2012 годы — Ред.). Однако у Хосепа Гвардиолы есть обязательства перед "Манчестер Сити". Он не может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с клубом.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года и за время своего пребывания в клубе выиграл пять титулов Премьер-лиги. В прошлом сезоне он привел "горожан" к треблу.

Среди других кандидатов на пост наставника сборной Англии оказались Эдди Хау из "Ньюкасла", Маурисио Почеттино из "Челси", Брендан Роджерс из "Селтика" и безработный Грэм Поттер. Однако пока неизвестно, кто заменит самого Гвардиола в "Сити". Руководство клуба готово к переговорам со звездой тренерского цеха.

Напомним, Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб.

Украина — Англия: соперник команды Реброва пострадал из-за травм лидеров.

В сборной Украины рассказали, почему не вызвали Руслана Малиновского.

"Динамо" не отпустило молодого защитника в Испанию.

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину.

Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец.