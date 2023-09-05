В "Манчестер Сити" отреагировали на возможный уход Гвардиолы
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал основным кандидатом на замену Гарету Саутгейту в сборной Англии. Руководство "горожан" уже ищет потенциальную замену наставнику.
Перенять эстафету у Гвардиолы может звезда тренерского цеха, сообщает Daily Mail.
Контракт Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" рассчитан до 2025 года, но он может досрочно уйти из клуба ради работы в сборной Англии. Не исключено, что каталонец проводит на "Этихаде" последний сезон.
Замены для Гвардиолы в "Сити"
Наставник сборной Англии покинет свой пост после Евро-2024. Футбольная Ассоциация хочет сразу же назначить на его место нового тренера. Предварительные переговоры с Гвардиолой уже состоялись, Хосеп готов к этому вызову.
Каталонец может стать первым иностранным тренером в сборной Англии со времен итальянца Фабио Капелло (работал с 2008 по 2012 годы — Ред.). Однако у Хосепа Гвардиолы есть обязательства перед "Манчестер Сити". Он не может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с клубом.
Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года и за время своего пребывания в клубе выиграл пять титулов Премьер-лиги. В прошлом сезоне он привел "горожан" к треблу.
Среди других кандидатов на пост наставника сборной Англии оказались Эдди Хау из "Ньюкасла", Маурисио Почеттино из "Челси", Брендан Роджерс из "Селтика" и безработный Грэм Поттер. Однако пока неизвестно, кто заменит самого Гвардиола в "Сити". Руководство клуба готово к переговорам со звездой тренерского цеха.
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