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Гвардиола готов тренировать сборную Англии: начались переговоры

29 августа 2023 15:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола готов тренировать сборную Англии: начались переговоры
Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола задумался о работе с национальной командой. Однако речь идет не о "красной фурии".

Гвардиола хочет поработать со сборной Англии, сообщает Football Espana.

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Представители "трех львов" начали предварительные переговоры с Хосепом Гвардиолой. В будущем каталонский специалист может возглавить сборную Англии. Наставник "Манчестер Сити" готов к этой миссии. 

Гвардиола и Фоден
Гвардиола и футболист сборной Англии Фоден. Фото: REUTERS/Phil Noble

Гвардиола в сборной Англии

Главным тренером "трех львов" является Гарет Саутгейт. Он уже давно работает с национальной командой и хочет попробовать себя в роли клубного тренера. После чемпионата Европы 2024 года Саутгейт уйдет из сборной Англии. 

Контракт Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" действует до лета 2025 года. Каталонский наставник уже намекал на то, что не хочет продлевать соглашение. Также Гвардиола говорил, что собирается уйти на пенсию после 55 лет. 

Сейчас наставнику 52 года. Он еще не работал с национальными командами, но в будущем ситуация может измениться. Хосеп Гвардиола прекрасно изучил британский футбол за время работы с "Сити", с которым тренер завоевал немало трофеев. Он стал главным кандидатом на пост наставника сборной Англии. 

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