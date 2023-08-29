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Гвардіола готовий тренувати збірну Англії: розпочалися переговори

29 серпня 2023 15:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола готовий тренувати збірну Англії: розпочалися переговори
Хосеп Ґвардіола під час матчу. Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола задумався про роботу із національною командою. Проте йдеться не про "червону фурію".

Гвардіола хоче попрацювати зі збірною Англії, повідомляє Football Espana.

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Представники "трьох левів" розпочали попередні переговори з Хосепом Гвардіолою. У майбутньому каталонський фахівець може очолити збірну Англії. Наставник "Манчестер Сіті" готовий до цієї місії.

Гвардіола та Фоден
Гвардіола та футболіст збірної Англії Фоден. Фото: REUTERS/Phil Noble

Гвардіола у збірній Англії

Головним тренером "трьох левів" є Гарет Саутгейт. Він уже давно працює з національною командою та хоче спробувати себе у ролі клубного тренера. Після чемпіонату Європи 2024 року Саутгейт піде зі збірної Англії.

Контракт Хосепа Гвардіоли з "Манчестер Сіті" діє до літа 2025 року. Каталонський наставник уже натякав на те, що не хоче продовжувати угоду. Також Гвардіола говорив, що має намір піти на пенсію після 55 років.

Нині наставникові 52 роки. Він ще не працював із національними командами, але в майбутньому ситуація може змінитися. Хосеп Гвардіола чудово вивчив британський футбол за час роботи із "Сіті", з яким тренер завоював чимало трофеїв. Він став головним кандидатом на посаду наставника збірної Англії.

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