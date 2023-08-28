"Барселона" підписала зіркового захисника з "Ман Сіті"

Жоау Канселу. Фото: twitter.com

Каталонська "Барселона", у якої сотні мільйонів євро боргів, змогла провести активне трансферне вікно. В клубі підписували безплатно, або за мізерні компенсації топових гравців.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабрісіо Романо, "Барселона" підписала португальця Жоау Канселу.

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Цього трансферного вікна "Барселона" також підписала вільним агентом лідера "Манчестер Сіті" Ілкая Гюндогана.

Канселу конфліктував з Хосепом Гвардіолою

Португальський захисник ще два роки тому був одним з лідерів "Манчестер Сіті", але у нього виник конфлікт з головним тренером Хосепом Гвардіолою.

Взимку Канселу перебрався у мюнхенську "Баварію", де півроку був у ролі запасного футболіста, оскільки в основі грав зірковий Альфонсо Девіс.

Після повернення в "Ман Сіті" Канселу жодного разу не потрапив до заявки.

Наразі відомо, що гравець змінив клуб на правах оренди на сезон з правом викупу. При цьому поки невідома сума цього викупу за 29-річного португальця.

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