"Барселона" підписала зіркового захисника з "Ман Сіті"
Каталонська "Барселона", у якої сотні мільйонів євро боргів, змогла провести активне трансферне вікно. В клубі підписували безплатно, або за мізерні компенсації топових гравців.
За інформацією авторитетного інсайдера Фабрісіо Романо, "Барселона" підписала португальця Жоау Канселу.
Цього трансферного вікна "Барселона" також підписала вільним агентом лідера "Манчестер Сіті" Ілкая Гюндогана.
Канселу конфліктував з Хосепом Гвардіолою
Португальський захисник ще два роки тому був одним з лідерів "Манчестер Сіті", але у нього виник конфлікт з головним тренером Хосепом Гвардіолою.
Взимку Канселу перебрався у мюнхенську "Баварію", де півроку був у ролі запасного футболіста, оскільки в основі грав зірковий Альфонсо Девіс.
Після повернення в "Ман Сіті" Канселу жодного разу не потрапив до заявки.
Наразі відомо, що гравець змінив клуб на правах оренди на сезон з правом викупу. При цьому поки невідома сума цього викупу за 29-річного португальця.
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