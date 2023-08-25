"Барселона" решила судьбу Тер Штегена

Тер Штеген в борьбе с Беллингемом. Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген не собирается ничего менять в своей карьере. Футболист принял решение продлить контракт с "Барселоной".

Каталонский клуб и голкипер подписали долгосрочное соглашение, сообщил официальный сайт "Барселоны".

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Новый контракт Марка-Андре тер Штегена будет действовать до лета 2028 года. Клуб, который захочет подписать 31-летнего футболиста, должен будет заплатить "Барселоне" 500 млн евро. Зарплата немецкого игрока согласно условиям нового соглашения незначительно вырастет за счет бонусов.

Вклад тер Штегена в успехи "Барселоны"

Марк-Андре тер Штеген является воспитанником "Боруссии" (Менхенгладбах). Он перешел в каталонский клуб в 2014 году. "Барселона" заплатила за голкипера 12 млн евро.

Тер Штеген подписал новый контракт. Фото: пресс-служба "Барселоны"

Все эти девять лет тер Штеген был основным вратарем "Барселоны". Он сыграл в общей сложности 379 поединков. Из них в 159 матчах голкипер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Тер Штеген в матче против "Реала". Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Марк-Андре тер Штеген пять раз становился чемпионом Испании и победил в Лиге чемпионов. Он выиграл 16 трофеев в составе "Барселоны". По итогам прошлого сезона немец стал лучшим вратарем испанской Ла Лиги.

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