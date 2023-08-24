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"Барселона" надолго потеряла из-за травмы лидера команды

24 августа 2023 16:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселона" надолго потеряла из-за травмы лидера команды
Игроки "Барселоны" празднуют победу. Фото: REUTERS/Bruna Casas
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб "Барселоны" столкнулся с серьезной кадровой проблемой. Педри выбыл из строя на неопределенный срок. 

Молодого игрока продолжает мучить хроническая травма, сообщает Mundo Deportivo

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Ведущий полузащитник "Барселоны" Педри в последние годы подвержен травмам. 20-летний футболист получил очередное повреждение, которое стало у него хроническим.

Что случилось с Педри? 

На одной из тренировок "Барселоны" полузащитник снова травмировал мышцы правого бедра. В прошлом сезоне у него было два таких повреждения, из-за чего футболист суммарно пропустил почти три месяца. Срок восстановления Педри пока неизвестен. Игроку предстоит пройти углубленное медицинское обследование. 

Педри
Педри борется с Чуамени. Фото: Reuters/Kevin Jairaj

"Барселона" начала сезон с традиционной ничьей с "Хетафе" (0:0), после чего с трудом обыграла дома "Кадис" (2:0). В ближайшее воскресенье каталонцам предстоит выездной поединок против "Вильярреала". 

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