"Барселона" надолго потеряла из-за травмы лидера команды

Игроки "Барселоны" празднуют победу. Фото: REUTERS/Bruna Casas

Тренерский штаб "Барселоны" столкнулся с серьезной кадровой проблемой. Педри выбыл из строя на неопределенный срок.

Молодого игрока продолжает мучить хроническая травма, сообщает Mundo Deportivo.

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Ведущий полузащитник "Барселоны" Педри в последние годы подвержен травмам. 20-летний футболист получил очередное повреждение, которое стало у него хроническим.

Что случилось с Педри?

На одной из тренировок "Барселоны" полузащитник снова травмировал мышцы правого бедра. В прошлом сезоне у него было два таких повреждения, из-за чего футболист суммарно пропустил почти три месяца. Срок восстановления Педри пока неизвестен. Игроку предстоит пройти углубленное медицинское обследование.

Педри борется с Чуамени. Фото: Reuters/Kevin Jairaj

"Барселона" начала сезон с традиционной ничьей с "Хетафе" (0:0), после чего с трудом обыграла дома "Кадис" (2:0). В ближайшее воскресенье каталонцам предстоит выездной поединок против "Вильярреала".

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