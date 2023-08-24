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"Барселона" надовго втратила через травму лідера команди

24 серпня 2023 16:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Барселона" надовго втратила через травму лідера команди
Гравці "Барселони" відзначають перемогу. Фото: REUTERS/Bruna Casas
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб "Барселони" зіштовхнувся із серйозною кадровою проблемою. Педрі вибув із ладу на невизначений термін.

Молодого гравця продовжує мучити хронічна травма, повідомляє Mundo Deportivo.

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Ведучий півзахисник "Барселони" Педрі в останні роки схильний до травм. 20-річний футболіст отримав чергове пошкодження, яке стало у нього хронічним.

Що сталося з Педрі?

На одному із тренувань "Барселони" півзахисник знову травмував м'язи правого стегна. Минулого сезону він мав два такі пошкодження, через що футболіст сумарно пропустив майже три місяці. Термін відновлення Педрі поки що невідомий. Гравець має пройти поглиблене медичне обстеження.

Педрі
Педрі бореться з Чуамені. Фото: Reuters/Kevin Jairaj

"Барселона" розпочала сезон із традиційною нічиєю з "Хетафе" (0:0), після чого насилу обіграла вдома "Кадіс" (2:0). Найближчої неділі на каталонців чекає виїзний поєдинок проти "Вільярреалу".

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