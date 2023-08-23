Роналдіньо можуть відправити у в'язницю: висунуто звинувачення

Роналдіньо і Неймар на вечірці. Фото: instagram.com/ronaldinho/

Знаменитий колишній футболіст Роналдіньо зіштовхнувся із серйозною проблемою. Чемпіон світу 2002 року у складі збірної Бразилії може вирушити за ґрати.

Роналдіньо звинуватили у порушенні закону, повідомляє Sport.

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Колишній футболіст "ПСЖ", "Барселони" та "Мілана" Роналдіньо знову вирушить за ґрати, якщо його адвокати не зможуть довести невинність бразильця. 43-річну зірку звинуватили у шахрайстві.

Компанія, яка була створена за згодою Роналдіньо, закликала людей інвестувати в облігації, які мали приносити дохід до двох відсотків за добу. Ошуканих вкладників виявилося багато, вони подали колективний позов до бразильця.

Якщо заява позивачів буде задоволена, Роналдіньо має виплатити постраждалим людям понад 60 млн євро. При цьому футболістові загрожує ще й ув'язнення. Адвокати Роналдіньо стверджують, що він не має жодного відношення до компанії, яка дурила людей.

Роналдіньо та Мессі перед матчем "ПСЖ". Фото: instagram.com/ronaldinho/

Проблеми Роналдіньо із законом

Бразилець вже був судимий. Три роки тому його звинуватили у злочині проти природи через те, що спортсмен незаконно збудував пірс на березі озера біля будинку. Роналдіньо відмовився заплатити штраф, після чого у нього вилучили паспорт.

Незабаром колишній футболіст за підробленими документами полетів на вечірку до Парагваю та був заарештований прямо на кордоні. Йому довелося провести кілька місяців у в'язниці.

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