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Роналдиньо могут отправить в тюрьму: выдвинуто обвинение

23 августа 2023 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналдиньо могут отправить в тюрьму: выдвинуто обвинение
Роналдиньо и Неймар на вечеринке. Фото: instagram.com/ronaldinho/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Знаменитый бывший футболист Роналдиньо столкнулся с серьезной проблемой. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии может отправиться за решетку. 

Роналдиньо обвинили в нарушении закона, сообщает Sport.

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Бывший футболист "ПСЖ", "Барселоны" и "Милана" Роналдиньо снова отправится за решетку, если его адвокаты не смогут доказать невиновность бразильца. 43-летнюю звезду обвинили в мошенничестве. 

Компания, которая была создана с согласия Роналдиньо, призывала людей инвестировать в облигации, которые должны были приносить доход до двух процентов за сутки. Обманутых вкладчиков оказалось много, они подали коллективный иск против бразильца. 

Если заявление истцов будет удовлетворено, Роналдиньо должен будет выплатить пострадавшим людям более 60 млн евро. При этом футболисту грозит еще и тюремное заключение. Адвокаты Роналдиньо утверждают, что он не имеет никакого отношения к компании, которая обманывала людей. 

Роналдиньо и Месси
Роналдиньо и Месси перед матчем "ПСЖ". Фото: instagram.com/ronaldinho/

Проблемы Роналдиньо с законом 

Бразилец уже был судим. Три года назад его обвинили в преступлении против природы из-за того, что спортсмен незаконно построил пирс на берегу озера возле дома. Роналдиньо отказался заплатить штраф, после чего у него изъяли паспорт.

Вскоре бывший футболист по поддельным документам полетел на вечеринку в Парагвай и был арестован прямо на границе. Ему пришлось провести несколько месяцев в тюрьме. 

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