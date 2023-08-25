"Барселона" вирішила долю Тер Штегена

Тер Штеген у боротьбі з Беллінгемом. Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Воротар збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген не збирається нічого міняти у своїй кар'єрі. Футболіст прийняв рішення продовжити контракт із "Барселоною".

Каталонський клуб та голкіпер підписали довгострокову угоду, повідомив офіційний сайт "Барселони".

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Новий контракт Марка-Андре тер Штегена діятиме до літа 2028 року. Клуб, який захоче підписати 31-річного футболіста, має заплатити "Барселоні" 500 млн євро. Зарплата німецького гравця згідно з умовами нової угоди незначно зросте внаслідок бонусів.

Вклад тер Штегена в успіхи "Барселони"

Марк-Андре тер Штеген є вихованцем "Боруссії" (Менхенгладбах). Він перейшов у каталонський клуб у 2014 році. "Барселона" заплатила за голкіпера 12 млн євро.

Тер Штеген підписав новий контракт. Фото: пресслужба "Барселони"

Всі ці дев'ять років тер Штеген був головним воротарем "Барселони". Він зіграв загалом 379 поєдинків. З них у 159 матчах голкіпер зумів зберегти свої ворота у недоторканності.

Тер Штеген у матчі проти "Реала". Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Марк-Андре тер Штеген п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії та переміг у Лізі чемпіонів. Він виграв 16 трофеїв у складі "Барселони". За підсумками минулого сезону німець став найкращим воротарем іспанської Ла Ліги.

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