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"Барселона" вирішила долю Тер Штегена

25 серпня 2023 17:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Барселона" вирішила долю Тер Штегена
Тер Штеген у боротьбі з Беллінгемом. Фото: Reuters/Kevin Jairaj
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Воротар збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген не збирається нічого міняти у своїй кар'єрі. Футболіст прийняв рішення продовжити контракт із "Барселоною". 

Каталонський клуб та голкіпер підписали довгострокову угоду, повідомив офіційний сайт "Барселони".

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Новий контракт Марка-Андре тер Штегена діятиме до літа 2028 року. Клуб, який захоче підписати 31-річного футболіста, має заплатити "Барселоні" 500 млн євро. Зарплата німецького гравця згідно з умовами нової угоди незначно зросте внаслідок бонусів.

Вклад тер Штегена в успіхи "Барселони"

Марк-Андре тер Штеген є вихованцем "Боруссії" (Менхенгладбах). Він перейшов у каталонський клуб у 2014 році. "Барселона" заплатила за голкіпера 12 млн євро.

Марк-Андре тер Штеген
Тер Штеген підписав новий контракт. Фото: пресслужба "Барселони" 

Всі ці дев'ять років тер Штеген був головним воротарем "Барселони". Він зіграв загалом 379 поєдинків. З них у 159 матчах голкіпер зумів зберегти свої ворота у недоторканності.

Марк-Андре тер Штеген
Тер Штеген у матчі проти "Реала". Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Марк-Андре тер Штеген п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії та переміг у Лізі чемпіонів. Він виграв 16 трофеїв у складі "Барселони". За підсумками минулого сезону німець став найкращим воротарем іспанської Ла Ліги.

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