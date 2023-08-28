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"Барселона" подписала звездного защитника из "Ман Сити"

28 августа 2023 18:20
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Агабекян Карен
редактор
"Барселона" подписала звездного защитника из "Ман Сити"
Жоау Канселу. Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Барселона", у которой сотни миллионов евро долгов, смогла провести активное трансферное окно. В клубе подписывали бесплатно или за мизерные компенсации топовых игроков.

По информации авторитетного инсайдера Фабрисио Романо, "Барселона" подписала португальца Жоау Канселу.

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В это трансферное окно "Барселона" также подписала свободным агентом лидера "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

Канселу конфликтовал с Хосепом Гвардиолой

Португальский защитник еще два года назад был одним из лидеров "Манчестер Сити", но у него возник конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Зимой Канселу перебрался в мюнхенскую "Баварию", где полгода был в роли запасного футболиста, поскольку в основе играл звездный Альфонсо Дэвис.

Затем после возвращения в "Ман Сити" Канселу ни разу не попал в заявку.

Известно, что игрок сменил клуб на правах аренды на сезон с правом выкупа. При этом пока неизвестна сумма самого выкупа за 29-летнего португальца.

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