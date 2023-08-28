"Барселона" подписала звездного защитника из "Ман Сити"

Жоау Канселу. Фото: twitter.com

Каталонская "Барселона", у которой сотни миллионов евро долгов, смогла провести активное трансферное окно. В клубе подписывали бесплатно или за мизерные компенсации топовых игроков.

По информации авторитетного инсайдера Фабрисио Романо, "Барселона" подписала португальца Жоау Канселу.

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Канселу конфликтовал с Хосепом Гвардиолой

Португальский защитник еще два года назад был одним из лидеров "Манчестер Сити", но у него возник конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Зимой Канселу перебрался в мюнхенскую "Баварию", где полгода был в роли запасного футболиста, поскольку в основе играл звездный Альфонсо Дэвис.

Затем после возвращения в "Ман Сити" Канселу ни разу не попал в заявку.

Известно, что игрок сменил клуб на правах аренды на сезон с правом выкупа. При этом пока неизвестна сумма самого выкупа за 29-летнего португальца.

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