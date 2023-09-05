Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина — Англия: соперник команды Реброва пострадал из-за травм лидеров arrow

Украина — Англия: соперник команды Реброва пострадал из-за травм лидеров

5 сентября 2023 11:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина — Англия: соперник команды Реброва пострадал из-за травм лидеров
Джек Грилиш недоумевает. Фото: Reuters/Ed Sykes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу несколько футболистов сборной Англии не сыграют против Украины в матче отбора на Евро-2024. Команда Гарета Саутгейта понесла потери накануне выездного поединка. 

Джек Грилиш и Трент Александр-Арнольд не сыграют против Украины, сообщила Федерация футбола Англии

Читайте также:

Оба футболиста сборной Англии, которые пропустят встречу с Украиной, недавно получили травмы. Тренерский штаб "трех львов" не хочет форсировать сроки восстановления игроков, потому им предоставили время для отдыха и лечения. 

Трент Александр-Арнольд
Александр-Арнольд получил травму. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Кадровы потери сборной Англии 

Трент Александер-Арнольд получил повреждение задней поверхности бедра в матче с "Астон Виллой", в котором "Ливерпуль" победил со счетом 3:0. Медицинский штаб "красных" считает, что до середины сентября футболисту нельзя возвращаться к тренировкам. 

Полузащитник Джек Грилиш пропустит сентябрьские матчи сборной Англии из-за травмы бедра. Из-за этого повреждения он не сыграл в поединке за "Манчестер Сити" против "Фулхэма" (5:1). Гарет Саутгейт вызвал в национальную команду Кирана Триппьера из "Ньюкасла". 

Поединок Украина — Англия состоится в субботу, девятого сентября, на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве.

Напомним, Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб. 

"Динамо" не отпустило молодого защитника в Испанию. 

Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец. 

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину. 

Россиян невозможно изолировать, — Бах ответил украинским властям. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

None

"Шахеды" в Румынии, экстрадиция мужчин из Польши и переговоры в Сочи: что вы пропустили 4 сентября

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз