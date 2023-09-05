Украина — Англия: соперник команды Реброва пострадал из-за травм лидеров

Джек Грилиш недоумевает. Фото: Reuters/Ed Sykes

Сразу несколько футболистов сборной Англии не сыграют против Украины в матче отбора на Евро-2024. Команда Гарета Саутгейта понесла потери накануне выездного поединка.

Джек Грилиш и Трент Александр-Арнольд не сыграют против Украины, сообщила Федерация футбола Англии.

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Оба футболиста сборной Англии, которые пропустят встречу с Украиной, недавно получили травмы. Тренерский штаб "трех львов" не хочет форсировать сроки восстановления игроков, потому им предоставили время для отдыха и лечения.

Александр-Арнольд получил травму. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Кадровы потери сборной Англии

Трент Александер-Арнольд получил повреждение задней поверхности бедра в матче с "Астон Виллой", в котором "Ливерпуль" победил со счетом 3:0. Медицинский штаб "красных" считает, что до середины сентября футболисту нельзя возвращаться к тренировкам.

Полузащитник Джек Грилиш пропустит сентябрьские матчи сборной Англии из-за травмы бедра. Из-за этого повреждения он не сыграл в поединке за "Манчестер Сити" против "Фулхэма" (5:1). Гарет Саутгейт вызвал в национальную команду Кирана Триппьера из "Ньюкасла".

Поединок Украина — Англия состоится в субботу, девятого сентября, на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве.

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