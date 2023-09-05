"Динамо" не отпустило молодого защитника в Испанию

Константин Вивчаренко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Еще один украинский футболист мог оказаться в испанской Ла Лиге минувшим летом. Киевское "Динамо" ждало предложений по своему игроку.

Константин Вивчеренко заинтересовал сразу несколько европейских клубов, сообщил журналист Игорь Цыганык.

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"Динамо" было не против продать Константина Вивчаренко, который является игроком ротации в команде Мирчи Луческу. 21-летний футболист привлек внимание команд из Англии и Испании, но трансфер пока так и не состоялся.

Кто интересовался Вивчаренко

Ходили слухи, что вопрос о переходе молодого защитника изучал английский "Тоттенхэм". Однако Игорь Цыганык не сумел подтвердить эту информацию. Зато журналист заявил, что сразу несколько испанских клубов обратили внимание на игрока.

Константин Вивчаренко во время игры. Фото: пресс-служба "Динамо"

До конкретного предложения дело так и не дошло, "Динамо" не получило ни одного запроса по Константину Вивчаренко. Однако испанские клубы спрашивали, сколько им придется заплатить за игрока. Также в услугах Вивчаренко заинтересован "Порту".

Трансфер может состояться уже ближайшей зимой. Вивчаренко является воспитанником одесского "Черноморца" и киевского "Динамо".

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