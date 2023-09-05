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Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб

5 сентября 2023 08:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Артем Довбик мог стать футболистом не "Жироны", а совсем другого клуба. Фактурным игроком интересовались представители английской Премьер-лиги. 

"Ньюкасл" всерьез рассматривал вариант с приглашением Довбика, сообщает Daily Mail

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Тренерский штаб английского "Ньюкасла" искал высокого, физически сильного и результативного форварда для усиления состава. Артем Довбик входил в список футболистов, которые подходят под эти требования. Но в последний момент "сороки" решили не спешит с трансфером украинца. 

Интерес к Довбику 

Нападающий сборной Украины стал трансферным рекордом "Жироны", которая заплатила за футболиста семь миллионов евро. Артем Довбик уже отметился первым голом в своем новом клубе, и болельщики ждут новых игровых подвигов от футболиста. 

Артем Довбик
Артем Довбик наносит удар. Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик продолжает привыкать к специфике чемпионата Испании, однако он может перейти в другой клуб уже ближайшей зимой или летом 2024 года. "Ньюкасл" продолжает следить за успехами форварда. Если Артем продолжит прогрессировать, у него есть все шансы попасть в АПЛ. 

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