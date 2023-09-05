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Довбик може переїхати до Англії: українцем цікавиться відомий клуб

5 вересня 2023 08:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик може переїхати до Англії: українцем цікавиться відомий клуб
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Артем Довбик міг стати футболістом не "Жирони", а зовсім іншого клубу. Фактурним гравцем цікавили представники англійської Прем'єр-ліги.

"Ньюкасл" всерйоз розглядав варіант із запрошенням Довбика, повідомляє Daily Mail.

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Тренерський штаб англійського "Ньюкасла" шукав високого, фізично сильного та результативного форварда для посилення складу. Артем Довбик входив до списку футболістів, які відповідають цим вимогам. Але в останній момент "сороки" вирішили не поспішати з трансфером українця.

Інтерес до Довбика

Нападник збірної України став трансферним рекордом "Жирони", яка заплатила за футболіста сім мільйонів євро. Артем Довбик вже відзначився першим голом у своєму новому клубі, і вболівальники чекають на нові ігрові подвиги від футболіста.

Артем Довбик
Артем Довбик завдає удару. Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик продовжує звикати до специфіки чемпіонату Іспанії, проте він може перейти до іншого клубу вже найближчої зими або влітку 2024 року. "Ньюкасл" продовжує стежити за успіхами форварда. Якщо Артем продовжить прогресувати, він має всі шанси потрапити до АПЛ.

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