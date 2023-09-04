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Росіян неможливо ізолювати, — Бах відповів українській владі

4 вересня 2023 20:47
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Агабекян Карен
редактор
Росіян неможливо ізолювати, — Бах відповів українській владі
Російські олімпійці та їх тренери після Токіо-2020. Фото: тасс
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Агабекян Карен
редактор

Голова Міжнародного Олімпійського комітету Томас Бах висловився про вимоги української влади про недопуск російських спортсменів до ОІ-2024 у Парижі. Він вважає, що цього не можна робити.

Бах стверджує, що й нинішні обмеження порушують Олімпійську хартію. Слова функціонера наводять росЗМІ.

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Томас Бах. Фото: МОК

Бах намагається проскочити між краплями дощу

За словами Баха, світовий спорт неможливо ізолювати від Росії, оскільки це суперечить Олімпійській хартії.

"Український уряд заявив про повну ізоляцію всіх, хто має російський паспорт, що неможливо з урахуванням наших цінностей", — сказав Бах.

Також Бах нагадав, що усунення російських спортсменів порушує права людини.

На цю мить очікується, що росіяни будуть представлені на Олімпійських іграх у нейтральному статусі й щодо них діятимуть ті ж норми, що і до біженців.

Також відомо, що не у всіх видах спорту росіянам дозволять відібратися на Олімпіаду через введені санкції.

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