Россиян невозможно изолировать, — Бах ответил украинским властям
Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах высказался о требования украинских властей о не допуске российских спортсменов к ОИ-2024 в Париже. Он считает, что этого нельзя делать.
Бах утверждает, что даже нынешние ограничения нарушают олимпийскую хартию. Слова функционера приводят росСМИ.
Ранее украинские власти и ряд западных стран призвали МОК отстранить россиян от Олимпийских игр из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Бах пытается проскочить между каплями дождя
По словам Баха, мировой спорт невозможно изолировать от России, поскольку это противоречит Олимпийской хартии.
"Украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с учетом наших ценностей", – сказал Бах.
Также Бах напомнил, что отстранение российских спортсменов нарушает права человека.
На текущий момент ожидается, что россияне будут представлены на Олимпийских играх в нейтральном статусе и в их отношении будут действовать те же нормы, что и к беженцам.
Также известно, что не во всех видах спорта россиянам позволят отобраться на Олимпиаду из-за введенных санкций.
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