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Россиян невозможно изолировать, — Бах ответил украинским властям

4 сентября 2023 20:47
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Агабекян Карен
редактор
Россиян невозможно изолировать, — Бах ответил украинским властям
Российские олимпийцы и их тренера после Токио-2020. Фото: тасс
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах высказался о требования украинских властей о не допуске российских спортсменов к ОИ-2024 в Париже. Он считает, что этого нельзя делать.

Бах утверждает, что даже нынешние ограничения нарушают олимпийскую хартию. Слова функционера приводят росСМИ.

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Томас Бах. Фото: МОК

Бах пытается проскочить между каплями дождя

По словам Баха, мировой спорт невозможно изолировать от России, поскольку это противоречит Олимпийской хартии.

"Украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с учетом наших ценностей", – сказал Бах.

Также Бах напомнил, что отстранение российских спортсменов нарушает права человека.

На текущий момент ожидается, что россияне будут представлены на Олимпийских играх в нейтральном статусе и в их отношении будут действовать те же нормы, что и к беженцам.

Также известно, что не во всех видах спорта россиянам позволят отобраться на Олимпиаду из-за введенных санкций.

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