"Динамо" не відпустило молодого захисника до Іспанії

Костянтин Вівчаренко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Ще один український футболіст міг опинитися в іспанській Ла-Лізі минулого літа. Київське "Динамо" чекало пропозицій щодо свого гравця.

Костянтин Вівчеренко зацікавив одразу кілька європейських клубів, повідомив журналіст Ігор Циганик.

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"Динамо" було не проти продати Костянтина Вівчаренка, який є гравцем ротації у команді Мірчі Луческу. 21-річний футболіст привернув увагу команд з Англії та Іспанії, але трансфер поки що так і не відбувся.

Хто цікавився Вівчаренко

Ходили чутки, що питання переходу молодого захисника вивчав англійський "Тоттенгем". Проте Ігор Циганик не зміг підтвердити цю інформацію. Натомість журналіст заявив, що одразу кілька іспанських клубів звернули увагу на гравця.

Костянтин Вівчаренко під час гри. Фото: пресслужба "Динамо"

До конкретної пропозиції справа так і не дійшла, "Динамо" не отримало жодного запиту щодо Костянтина Вівчаренка. Однак іспанські клуби питали, скільки їм доведеться заплатити за гравця. Також у послугах Вівчаренка зацікавлений "Порту".

Трансфер може відбутися вже найближчої зими. Вівчаренко є вихованцем одеського "Чорноморця" та київського "Динамо".

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