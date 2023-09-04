Трансфер "Динамо": Стало відомо, до якого клубу сьогодні перейде легіонер киян

Кахім Перріс. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" вирішило продати правого вінгера збірної Ямайки Кахіма Перріса. Футболіст так і не здобув шансів від головного тренера Мірчі Луческу.

Футболіст перейде в оренду в чемпіонат Азербайджану, повідомило ТаТоТаке.

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Перріс перейде до екзотичного чемпіонату

За інформацією джерела, Перріс піде в оренду на сезон у "Сабах", який зараз перебуває у другій частині турнірної таблиці Азербайджанської прем'єр-ліги.

Зазначимо, що у київському "Динамо" Перріс не зміг закріпитися через недовіру головного тренера Мірчі Луческу, який вважав за краще майже не давати шансів футболістові. Подібна ситуація була з Джастіном Лонвейком та Мікаелем Дуелундом.

У "Динамо" Перріс провів лише 15 матчів, у яких віддав три результативні передачі. Популярний портал "Трансфермаркт" оцінює трансферну вартість гравця у 700 тисяч євро.

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