Трансфер "Динамо": Стало відомо, до якого клубу сьогодні перейде легіонер киян
Київське "Динамо" вирішило продати правого вінгера збірної Ямайки Кахіма Перріса. Футболіст так і не здобув шансів від головного тренера Мірчі Луческу.
Футболіст перейде в оренду в чемпіонат Азербайджану, повідомило ТаТоТаке.
Раніше київське "Динамо" розірвало контракт із своїм ветераном Денисом Гармашем. Футболіст як вільний агент може перейти до будь-якого зацікавленого клубу.
Перріс перейде до екзотичного чемпіонату
За інформацією джерела, Перріс піде в оренду на сезон у "Сабах", який зараз перебуває у другій частині турнірної таблиці Азербайджанської прем'єр-ліги.
Зазначимо, що у київському "Динамо" Перріс не зміг закріпитися через недовіру головного тренера Мірчі Луческу, який вважав за краще майже не давати шансів футболістові. Подібна ситуація була з Джастіном Лонвейком та Мікаелем Дуелундом.
У "Динамо" Перріс провів лише 15 матчів, у яких віддав три результативні передачі. Популярний портал "Трансфермаркт" оцінює трансферну вартість гравця у 700 тисяч євро.
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